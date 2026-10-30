CD9 anuncia la reprogramación de su gira PARALLAX

La banda informó que las presentaciones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se llevarán a cabo durante el próximo año.

La agrupación mexicana CD9 anunció oficialmente la reprogramación de los tres primeros conciertos de su gira PARALLAX, debido a diversos cambios y situaciones imprevistamente atendidas por su equipo de trabajo que han influido en el calendario de sus próximos lanzamientos musicales.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, la banda expresó su agradecimiento por la extraordinaria respuesta de las Coders, destacando que se encuentran muy cerca de agotar las localidades para estas primeras fechas. Sin embargo, recalcaron su deseo de que estos encuentros lleguen acompañados de la nueva música y la propuesta escénica que están preparando con esmero, la cual incluye la revelación de que actualmente se encuentran trabajando en el desarrollo de dos álbumes.

Las nuevas fechas para los conciertos reprogramados quedan en la Ciudad de México el sábado 24 de abril de 2027, para Monterrey, viernes 21 de mayo de 2027 y en Guadalajara el sábado 29 de mayo de 2027.

La agrupación confirmó que las personas que ya hayan adquirido sus boletos podrán utilizarlos para las nuevas presentaciones sin necesidad de realizar ningún cambio.

Asimismo, para quienes deseen solicitar la devolución, se informó que el proceso de reembolso estará disponible únicamente a partir del 30 de octubre de 2026 al 15 de diciembre de 2026. Los integrantes concluyeron ofreciendo disculpas por los inconvenientes y agradeciendo la paciencia y el apoyo incondicional de su comunidad en esta nueva etapa.