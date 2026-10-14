Cazzu recuerda lo bueno de su relación con Christian Nodal

Cazzu contó que, durante su relación, el cantante mexicano la impulsaba constantemente a salir de su zona de confort, algo que valora hoy

A pesar de la polémica que rodeó su separación, Cazzu decidió mirar atrás con otros ojos. En una entrevista para el canal de YouTube Ruido y Sentimiento, la cantante argentina reconoció que Christian Nodal fue clave para que se animara a explorar nuevos géneros musicales, más allá del trap y el reguetón que la dieron a conocer.

Cazzu contó que, durante su relación, el cantante mexicano la impulsaba constantemente a salir de su zona de confort. Lo describió como alguien que, en ciertos momentos, fue muy valioso y amoroso con ella, y en buena parte responsable de que se atreviera a hacer otro tipo de música.

Incluso recordó la frase con la que él la alentaba: "Anímate, no pasa nada". Ese empujón, dijo, la llevó a considerar propuestas más románticas, una búsqueda que hoy se refleja en su álbum Latinaje.

La intérprete también reflexionó sobre lo que queda después de una ruptura difícil. Para ella, los conflictos que vinieron después no borran los buenos momentos que vivieron juntos, y aseguró que esos recuerdos siguen siendo valiosos aunque a veces no lo parezca.

Recordemos que la relación entre Cazzu y Nodal terminó en 2024, poco después del nacimiento de su hija Inti. Al poco tiempo, el cantante confirmó su romance con Ángela Aguilar, lo que desató una ola de comentarios en medios y redes sociales, y puso a la argentina en el centro de la atención.

Desde entonces, Cazzu ha hablado abiertamente sobre esa etapa, sobre la maternidad y el feminismo, temas que tomaron fuerza a raíz de su historia. Parte de esas vivencias y reflexiones quedaron plasmadas en su libro Perreo, una revolución. }Hoy, la cantante demuestra que también es posible hablar del pasado con gratitud