Cazzu enfrenta a Nodal y lo llama mentiroso por su paternidad

La argentina respondió a las declaraciones de Nodal y negó que él cumpla con su hija Inti, pidiendo diálogo y respeto en medio de su disputa legal

La disputa entre Cazzu y Christian Nodal escaló nuevamente tras las recientes declaraciones del cantante, quien aseguró a través de su equipo legal que cumple con todas sus responsabilidades como padre. La artista argentina no tardó en reaccionar, acusándolo públicamente de mentir y de usar los medios para limpiar su imagen.

Durante un encuentro con la prensa en México, Cazzu expresó su enojo por lo que considera una manipulación mediática.

“Primero, me parece un descaro”, dijo con visible molestia. “Me gustaría que esa energía que se gasta en comunicados se usara para tomar decisiones reales sobre el futuro de mi hija”

Sus palabras surgieron apenas unos días después de que Nodal publicara un video desde el estudio acompañado del mensaje “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, interpretado por muchos como una indirecta hacia su ex. Cazzu respondió en su concierto en el Auditorio Nacional, donde dedicó la canción Inti a las madres solteras y lanzó una frase que resonó entre el público: “Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo”

La cantante también desmintió que Nodal enfrente obstáculos para convivir con su hija.

“Es muy fácil acceder a ella. Siempre ha compartido tiempo con su familia. Lo único que pasó fue una confusión con el cambio de su equipo legal”, aclaró.

Respecto a las cifras que el sonorense asegura aportar para la manutención de la pequeña, Cazzu sostuvo que no coinciden con la realidad y que cuenta con pruebas de cada paso que ha dado, aunque evitó profundizar para no entorpecer el proceso legal.

Pese a sentirse afectada por la exposición mediática, la argentina afirmó que no teme a una escalada legal y que su principal deseo es alcanzar un punto de conciliación. Expresó que ha hecho todo lo posible por mantener la calma y actuar de la mejor manera, convencida de que su prioridad es el bienestar de su hija.