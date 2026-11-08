Causa revuelo Yahir al sumarse a reto del corazón con el bíceps

El intérprete acumuló miles de reacciones tras completar la figura de un corazón mediante la flexión de su bíceps frente al espejo.

El cantante y actor mexicano Yahir se convirtió en tendencia en plataformas digitales tras unirse al popular 'trend' viral que consiste en formar un corazón utilizando la flexión del bíceps.

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram desde el Centro La Maraka, el intérprete dejó ver su trabajada condición física al completar la simpática pose dedicada a sus fanáticos.

Vestido con una camiseta negra de tirantes que dejaba al descubierto sus tatuajes y su musculatura, el artista sonrió a la cámara mientras realizaba la figura frente al espejo.

La imagen rápidamente acumuló miles de "me gusta" y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron tanto su disciplina en el gimnasio como su carisma para estar al día con los contenidos virales de internet.

Furor entre sus fanáticos e interacción digital

La publicación del sonorense superó las 60 mil interacciones en cuestión de horas, generando una ola de reacciones entre usuarios que celebraron su buen humor y físico.

Acompañado únicamente por emojis de corazones y brazos flexionados en el pie de foto, el gesto del cantante fue replicado y compartido ampliamente por sus admiradores.

Con este divertido momento tras bambalinas en el recinto capitalino, Yahir demostró una vez más la cercana relación que mantiene con su audiencia digital.

El exintegrante de La Academia continúa consolidando su presencia en redes sociales, donde suele compartir aspectos de sus proyectos musicales, sus rutinas de entrenamiento y momentos espontáneos de su vida cotidiana.