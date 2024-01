Causa polémica Dani Flow por criticar a feministas

"Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí ok, así como tú crees que pasó, yo creo no pasó", enfatiza en el live. "Es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas, sabes", enfatizó durante la transmisión en vivo. Sin embargo, destacó su deseo de no influir en las opiniones de los demás sobre el tema.