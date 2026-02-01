Catherine O’Hara habría llamado al 911 antes de morir

Su deceso se mantuvo en privado, aunque recientemente se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte y eventos que precedieron a su fallecimiento

Catherine O’Hara, la actriz canadiense-estadounidense conocida por su papel como Kate McCallister en “Mi pobre angelito”, falleció a los 71 años, generando conmoción en la industria del cine a nivel mundial. Su deceso se mantuvo en privado, aunque recientemente se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte y los eventos que precedieron a su fallecimiento.

¿De qué habría muerto la actriz de 'Mi pobre Angelito'?

Según el periodista Jeff Sneider, la actriz murió a causa de complicaciones derivadas del cáncer. O’Hara habría mantenido su diagnóstico en privado y estaba recibiendo tratamiento en un hospital de Toronto, Canadá. El comunicador señaló que la actriz fue ingresada de emergencia debido a complicaciones médicas relacionadas con su enfermedad, falleciendo pocas horas después.

Medio respalda versión tras filtrar llamada al 911 de la actriz

La versión de Sneider se ve respaldada por un medio de entretenimiento estadounidense, que difundió la llamada al 911 realizada desde la casa de O’Hara en Los Ángeles, California. En el audio se escucha que la actriz tenía dificultades para respirar, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia. Según el reporte, esta llamada se registró la madrugada del viernes 30 de enero, alrededor de las 4:48 am.

¿Cuál es la carrera y legado de Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara fue una figura emblemática del cine y la televisión. Su rol más recordado es el de Kate McCallister en la franquicia “Mi pobre angelito”, donde compartió pantalla con Macaulay Culkin.

Además, su participación en películas como “Beetlejuice” consolidó su trayectoria en Hollywood, recibiendo elogios por su versatilidad y talento cómico. La actriz también destacó en series y producciones de comedia, dejando una huella importante en la industria cinematográfica.

Actores, plataformas y líderes políticos despiden a la actriz

Luego de que se difundiera la lamentable noticia, comenzaron a circular en redes sociales mensajes atribuidos a colegas, figuras públicas y líderes políticos, en los que se resaltó su trayectoria y aportaciones al cine y la televisión.

Entre los mensajes que se compartieron, destacó uno atribuido al actor Rob Schneider, quien hizo referencia a la capacidad de la actriz para dominar los tiempos de la comedia

La sublime Catherine O’Hara comprendía las sutilezas de la comedia y sabía cuándo encontrar el momento que aguardaba una carcajada enorme.

Y ella nunca falló…

También se difundió un mensaje atribuido a Macaulay Culkin, con quien O’Hara compartió créditos en la película ‘Mi pobre angelito’, texto que fue interpretado por usuarios como una despedida personal:

Mamá.

Pensé que todavía teníamos tiempo. Quería más.

Quería sentarme en una silla junto a ti.

Te escuché.

Pero aún tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré después.

De igual forma,el primer ministro de Canadá, destacó el impacto de O’Hara en la cultura y el entretenimiento:

Hoy lamentamos la pérdida de la querida Catherine O’Hara. A través de sus actuaciones icónicas —de SCTV a Schitt’s Creek— su talento, su humor y su corazón dejan una huella imborrable. El primer ministro Carney expresa sus más profundas condolencias a sus seres queridos.

Asimismo, Justin Trudeau, resaltó la relevancia de la actriz como figura clave del entretenimiento canadiense:

De SCTV a Mi pobre angelito y su inolvidable papel como Moira Rose en Schitt’s Creek, Catherine O’Hara fue un ícono canadiense muy querido, con un don excepcional para la comedia y el corazón. Hizo reír a generaciones y ayudó a llevar la narrativa canadiense al mundo de una manera que solo ella podía lograr. Mis pensamientos están con su familia, amigos y con todas las personas que encontraron alegría en su trabajo.

También, empresas como Netflix y Warner Bros se pronunciaron mediante la plataforma X.