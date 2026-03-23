Cat Cavelli desmiente a Roan Chappell sobre incidente con su hija

La esposa del futbolista Jorginho afirmó que el guardia sí estaba ligado a la cantante estadounidense y cuestionó su postura tras el incidente con su hija

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La versión de Chappell Roan sobre el incidente con un guardia de seguridad y la hija del futbolista italobrasileño, Jorginho, es falsa; al menos eso es lo que asegura la madre, Cat Cavelli.

Y es que, después de que se diera a conocer que Ada Law, hija de Jorginho y Cat Cavelli, comenzara a llorar después de un encuentro con un guardia de la cantante estadounidense, esta última respondió que dicho guardaespaldas no formaba parte de su equipo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Cat, cuyo nombre real es Catherine Harding, afirmó que, si bien no puede asegurar que el hombre fuera parte del equipo de seguridad de Chappell, insiste en que no era parte del personal de seguridad del hotel y que trabajaba para la cantante.

"Creo que cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y que actúan en tu nombre realmente actúen en tu nombre", aseguró Cat en su vídeo.

Así habría ocurrido según Jorginho

Este sábado, el mediocampista del Flamengo, a través de sus redes sociales, compartió lo que supuestamente habría sucedido en el incidente entre el guardia de seguridad y su hija.

En su publicación mencionó que su esposa, Catherine Harding, y su hija Ada se encontraban desayunando en el hotel cuando coincidieron con la artista. La menor, fan de Roan, se emocionó al verla, pero no se acercó ni interactuó con ella, subrayó Jorginho.

“La reconoció, sonrió y regresó a la mesa. No dijo nada, no pidió nada”, explicó el jugador en redes sociales.

Sin embargo, minutos después, un miembro de seguridad, descrito como corpulento, se aproximó a la familia y, según el futbolista, acusó a la niña de ser “irrespetuosa” y de estar acosando a la cantante. Incluso, aseguró, el guardia amenazó con presentar una queja formal ante el hotel.

“Mi hija se asustó muchísimo y lloró mucho. No entiendo cómo mirar a alguien puede considerarse acoso”, escribió.

El exjugador de clubes como Chelsea FC y Arsenal FC expresó su indignación y lanzó un mensaje directo a la cantante: “Sin tus fans no serías nadie”, escribió, cuestionando el trato recibido por su hija y el manejo de la situación.

El futbolista italobrasileño insistió en que el comportamiento de la menor fue inocente y propio de una fan que admira a una figura pública, sin cruzar ningún límite.

Chappell Roan asegura que no sucedió así

Ante esta polémica, Chappell Roan respondió en redes sociales, donde negó cualquier responsabilidad directa en el incidente.

En su publicación, la artista aseguró que no se dio cuenta de lo ocurrido en el momento y aclaró que el guardia señalado no forma parte de su equipo personal de seguridad.

“Esto es una locura. Lamento lo que pasó con esta mamá y su hija. No lo merecían”, expresó.

Asimismo, subrayó que nunca rechazó a la menor y que no tiene ningún problema con sus seguidores: “No odio a los niños, no odio a mis fans”.

La cantante estadounidense aprovechó esta polémica para reiterar su postura sobre los límites entre artistas y público, señalando que, fuera del escenario o eventos laborales, tiene derecho a su privacidad.