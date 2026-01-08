Castigan a Richard Ashcroft con 6 meses sin conducir

Ashcroft fue captado en febrero de 2025 conduciendo su vehículo a exceso de velocidad en una autopista al oeste de Londres

El cantante británico Richard Ashcroft, vocalista de "The Verve" y telonero de "Oasis" en su última gira mundial de reunión, fue sancionado este miércoles con seis meses sin conducir y una multa de más de 3,000 euros por exceso de velocidad.

El 19 de febrero de 2025, Ashcroft fue captado conduciendo su vehículo a una velocidad 8 millas por hora -más de 16 kilómetros por hora (km/h)- superior a la permitida, de unos 64 km/h, en una autopista al oeste de Londres.

El músico, de 54 años, no asistió presencialmente a la vista judicial, celebrada en un tribunal al sur de la capital británica, pero se declaró culpable de un cargo de exceso de velocidad.

El juez de distrito Daniel Benjamin amonestó a Ashcroft con la pérdida de tres puntos de su permiso, una sanción de seis meses sin poder conducir y el pago de 2,755 libras (3,175 euros) por la multa y los costos judiciales.

Ashcroft ya partía con solo nueve puntos en su carné de conducir, después de cometer otros tres delitos de excesos de velocidad entre diciembre de 2022 y octubre de 2024.

El magistrado dictaminó que el que fuese vocalista de "The Verve" puso en "riesgo de sufrir daños" al resto de conductores de la vía y había cometido la infracción "sin ninguna intención de respetar el límite de velocidad".