Castigan a Manelyk en La Granja VIP por tirar comida a la basura

Aunque Manelyk consideró que tenía motivos para molestarse, su reacción terminó por traerle consecuencias dentro de la competencia

¡La tensión continúa en La Granja VIP! Manelyk González recibió una sanción después de protagonizar un fuerte enfrentamiento con Kevyn Bicolor, quien terminó en medio de la polémica luego de tomar comida que, de acuerdo con sus compañeros, estaba reservada para la influencer.

Todo comenzó cuando Kevyn, quien se desempeña como peón, tomó una porción de los alimentos disponibles en la cocina. Manelyk reclamó que se trataba de su comida y, en medio de la discusión, le arrebató el plato al participante para después arrojar los alimentos a la basura.

La situación subió de tono cuando la influencer le gritó a Kevyn que comiera de la basura, dejando en evidencia que el conflicto entre ambos participantes está lejos de terminar.

Aunque Manelyk consideró que tenía motivos para molestarse, su reacción terminó por traerle consecuencias dentro de la competencia.

Durante la asamblea, Adal Ramones llamó la atención de Manelyk y le explicó que, aunque tenía derecho a reclamar por lo sucedido, desperdiciar comida era una falta que no podía pasar por alto la producción.

El conductor también le recordó la importancia de valorar los alimentos, especialmente cuando otros participantes deben ajustarse a las raciones disponibles.

Como consecuencia, Manelyk deberá comer durante el resto de la semana el mismo menú asignado a los peones: arroz, frijoles, huevo y sardinas.

Además, se advirtió que consumir alimentos fuera de la restricción podría afectar el presupuesto semanal de la casa.

Tras recibir el castigo, la influencer manifestó su molestia, pero aceptó cumplir con la sanción. El episodio también dejó abierta la posibilidad de nuevas tensiones entre ella y Kevyn, pues ambos han protagonizado distintos roces dentro del reality.

Así, una discusión por la comida terminó convirtiéndose en uno de los momentos más polémicos de La Granja VIP, donde las reglas, la convivencia y los enfrentamientos entre los participantes continúan dando de qué hablar.