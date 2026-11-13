Caso Vadhir Derbez: Fiscalía tendría nueva evidencia de ADN

La investigación contra el actor Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación podría contar con un nuevo elemento: muestras de ADN

La investigación contra el actor Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación podría contar con un nuevo elemento: muestras de ADN que habrían sido obtenidas por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que estarían relacionadas con el caso.

La información difundida señala que las autoridades capitalinas tendrían material genético del presunto agresor sexual de la mujer que presentó la denuncia contra el hijo del comediante Eugenio Derbez.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que las muestras correspondan a Vadhir Derbez. De acuerdo con la información publicada, tampoco se tendría certeza sobre la identidad de la persona a quien pertenece el ADN.

¿Qué se sabe del ADN relacionado con la denuncia?

El material genético habría sido obtenido por especialistas de la Fiscalía capitalina como parte de las diligencias relacionadas con la denuncia.

En una investigación penal, las pruebas genéticas pueden contribuir a identificar o descartar la participación de una persona en determinados hechos. No obstante, la existencia de una muestra de ADN dentro de una carpeta de investigación no significa que las autoridades hayan identificado al responsable.

Por ahora, no se ha informado públicamente que exista una coincidencia genética que vincule directamente al actor con las muestras, por lo que este elemento todavía no representa una determinación sobre su responsabilidad.

¿De qué se acusa a Vadhir Derbez?

El caso está relacionado con una denuncia presentada por una mujer que señaló al actor por una presunta agresión sexual que habría ocurrido el 2 de abril de 2026, durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La Fiscalía capitalina confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de violación y que reunió datos de prueba suficientes para llevar el caso ante un juez.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado. Sin embargo, el mandamiento quedó sin efectos luego de que la defensa promoviera un juicio de amparo. Esta resolución no representa el cierre de la investigación ni una declaración de inocencia.

La dependencia también informó que realizó al menos siete gestiones para notificar al actor en seis domicilios diferentes, sin conseguir concretar la diligencia.

La defensa de Vadhir Derbez niega que esté prófugo

Ante los señalamientos sobre el procedimiento, el equipo legal del actor rechazó que su cliente se encuentre prófugo de la justicia. Su abogado, Enrique González Casanova, sostuvo que la orden de aprehensión quedó sin efectos mediante una resolución judicial.

La defensa también ha cuestionado los intentos de notificación realizados por la Fiscalía, al señalar que el actor no reside en la Ciudad de México. Además, indicó que se encuentra pendiente la revisión del amparo por parte de un Tribunal Colegiado.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y las autoridades deberán avanzar en las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Hasta que exista una resolución judicial, Vadhir Derbez conserva el derecho a la presunción de inocencia.