Carpenter, Domingo y Theron serán homenajeados por el Academy

John Carpenter, Colman Domingo y Charlize Theron recibirán homenajes durante la sexta gala del Academy Museum, el próximo 17 de octubre

John Carpenter, Colman Domingo y Charlize Theron serán las figuras homenajeadas durante la sexta gala anual de recaudación de fondos del Academy Museum, programada para el próximo 17 de octubre.

Cada uno recibirá un reconocimiento distinto en una ceremonia que, además de celebrar sus trayectorias, busca recaudar recursos para mantener las exposiciones, proyecciones y programas educativos del museo.

Tres premios para tres trayectorias

Charlize Theron recibirá el Icon Award, distinción destinada a artistas cuya carrera ha tenido un impacto significativo a nivel internacional.

Por su parte, John Carpenter será reconocido con el Luminary Award, otorgado a figuras cuyas aportaciones han ampliado las posibilidades creativas del lenguaje cinematográfico.

El Vantage Award será para Colman Domingo, en reconocimiento a su contribución para cuestionar y transformar las narrativas predominantes relacionadas con el cine.

Una gala para apoyar al Academy Museum

La ceremonia será presentada por Rolex y tendrá como propósito recaudar fondos para respaldar las actividades del museo, entre ellas sus exposiciones, funciones públicas y programas educativos.

Amy Homma, directora y presidenta del Academy Museum, destacó que la gala busca reconocer a artistas cuyas obras han contribuido a transformar la influencia cultural del cine alrededor del mundo.

La directiva también agradeció a los patrocinadores, copresidentes y colaboradores que han respaldado la misión de la institución para preservar y difundir el legado cinematográfico.

Los homenajeados participarán en actividades

Los reconocimientos estarán acompañados de actividades públicas protagonizadas por los propios homenajeados. El 22 de agosto, Charlize Theron tendrá un encuentro con el Consejo Juvenil del museo, seguido de una proyección de Mad Max: Fury Road.

John Carpenter también tendrá una participación especial el 26 de septiembre, cuando presente tres noches de proyecciones de algunas de sus películas, entre ellas Halloween.

La actividad formará parte de The Horror Show, una nueva exposición de gran escala dedicada al cine de terror que prepara el Academy Museum.

La ceremonia estará copresidida por Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw.

El comité anfitrión de la edición 2026 también estará integrado por numerosas figuras de la industria, entre ellas Jessica Alba, Judd Apatow, Leslie Mann, Adrien Brody, Georgina Chapman, Jon M. Chu, Kirsten Dunst, Nicholas Galitzine, Regina Hall, Kate Hudson, Jessica Lange, Greta Lee, John Legend, Chrissy Teigen, Rami Malek, Demi Moore, Olivia Munn, Questlove, Da’Vine Joy Randolph, Seth Rogen, Lauren Miller Rogen y Teyana Taylor.

Los recursos obtenidos durante la gala contribuirán a que el Academy Museum continúe desarrollando exposiciones, programas educativos y proyecciones públicas, además de mantener sus espacios disponibles para visitantes de distintas edades.