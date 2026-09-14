Carolina Herrera conmemora 45 años en la moda con elegancia

Desde entonces, la diseñadora construyó una propuesta basada en prendas femeninas, siluetas estructuradas, colores vibrantes y piezas que con el paso del tiempo

Este 2026, la diseñadora de modas Carolina Herrera cumple más de cuatro décadas en la industria de la moda.

La casa de moda celebra este 2026 sus 45 años de trayectoria con elegancia, sofisticación y una identidad que ha logrado mantenerse vigente frente a los constantes cambios de la industria.

La historia comenzó en 1981, cuando Carolina Herrera presentó su primera colección en Nueva York, cuando la venezolana contaba con 42 años de edad.

Desde entonces, la diseñadora construyó una propuesta basada en prendas femeninas, siluetas estructuradas, colores vibrantes y piezas que con el paso del tiempo se convirtieron en símbolos de la marca.

Uno de los elementos más reconocibles de su estilo es la camisa blanca, prenda que Herrera transformó en una pieza fundamental del guardarropa femenino y que terminó convirtiéndose en parte de la identidad visual de la casa.

A lo largo de los años, Carolina Herrera también amplió su universo hacia los perfumes, accesorios, bolsos, zapatos y maquillaje, convirtiendo el nombre de la diseñadora en una marca global de lujo.

La marca ha continuado creciendo internacionalmente mientras conserva elementos que forman parte de su ADN, como las flores, los vestidos de gala, la feminidad y la combinación entre tradición y modernidad.

El aniversario número 45 llega además en un momento importante para la firma, que continúa expandiendo su presencia internacional y celebrando su legado a través de nuevas colecciones y piezas especiales.

Más que una celebración por el paso del tiempo, estos 45 años representan la permanencia de una estética que consiguió convertirse en sinónimo de elegancia y que continúa teniendo presencia en las principales pasarelas y eventos de moda del mundo.

Carolina Herrera vistiendo a las grandes artistas

Desde sus primeros años en Nueva York, Carolina Herrera entendió que la moda también se construye a través de las mujeres que llevan sus diseños.

Una de ellas fue Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos, quien utilizó los diseños de la venezolana en distintos eventos oficiales.

Uno de los más recordados ocurrió durante la visita de Estado del entonces presidente Barack Obama a España en 2016, cuando Michelle lució un vestido de la diseñadora para una cena oficial en Madrid.

Carolina Herrera ha vestido en distintas ocasiones a Caroline Kennedy, quien también ha mantenido una relación cercana con la moda y con la firma.

Cuando Caroline Kennedy, hija del expresidente estadounidense John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy Onassis, se casó con Edwin Schlossberg el 19 de julio de 1986, eligió a Carolina Herrera para diseñar su vestido de novia.

El vestido fue particularmente importante porque Carolina Herrera todavía no había establecido formalmente su línea de novias, pero Jacqueline Kennedy Onassis ya era una de las clientas más importantes de la casa de modas.

Bajo la conducción de Wes Gordon, la firma continúa siendo una elección recurrente para actrices, cantantes y figuras de la moda como Selena Gómez, Vittoria Ceretti y Mila Kunis.

¿Cómo celebrará Carolina Herrera sus 45 años en la industria de la moda?

Será este próximo lunes 14 de septiembre con la presentación de su desfile de Primavera 2027 dirigido por Wes Gordon durante la Semana de la Moda de Nueva York.