Carly Simon enfrenta párkinson y cáncer mientras prepara disco

La artista divulgó sus diagnósticos en una carta a la revista People, en la que explica que está "aprendiendo a vivir con la enfermedad de párkison"

La cantautora estadounidense Carly Simon, creadora de éxitos de la década de 1970 como 'You're So Vain', reveló este lunes que padece párkinson y cáncer, pero no ha "parado de vivir" durante el tratamiento y prepara su primer álbum en 18 años.

La artista divulgó sus diagnósticos en una carta a la revista People, en la que explica que está "aprendiendo a vivir con la enfermedad de párkison" y además le han operado en el rostro para quitarle un carcinoma de célula basal, y por eso ha estado en un "relativo silencio".

"Entre mis problemas de movilidad, el diagnóstico de párkinson, la cirugía y los efectos emocionales de todo, retirarme de la vista pública fue la reacción más tolerable", cuenta Simon, que resalta que, para ella, el mayor impacto psicológico ha sido la apatía.

No obstante, la también escritora asegura que ha tenido tiempo para trabajar en un nuevo disco, 'Comes in Waves', que incluye canciones que habían estado "esperando" durante años a ser rescatadas, y que le está dando un propósito en medio de la enfermedad.

"Aún estoy escribiendo, cantando, imaginando, riendo, preocupándome, recordando y ocasionalmente quedándome atrapada en una silla acolchada", asegura Simon, que subraya: "No he parado de vivir, y no he parado de trabajar".

La artista expresa su agradecimiento a su familia, allegados y a los profesionales médicos y de cuidados que la rodean, y señala que quería divulgar su estado porque ha recibido muchas llamadas de preocupación, que asegura que "siente", pero no sabía "cómo responder".

De acuerdo con la revista, 'Comes in Waves' saldrá a la venta el 14 de agosto, es el primer álbum original que lanza en 18 años, y está basado en "melodías, versos e ideas escritas y escondidas para un futuro desconocido en el que tuviera el tiempo y la atención para terminarlas".