Carlos Trejo asegura que 'lo discriminaron' en hotel de Monterrey

El cazafantasmas afirmó que un mesero no le permitió ingresar al restaurante porque "podía ofender a alguien, sin embargo, el problema era su vestimenta

El afamado cazafantasmas, Carlos Trejo, publicó un video en sus redes sociales, en el que se mostró muy enojado con la administración de un hotel ubicado en el municipio de San Pedro, debido a que, según él, fue víctima de discriminación.

En el video se observa al investigador paranormal encarando a personal del establecimiento para entregar la llave de su habitación debido a que, según relató, no le permitieron entrar al restaurante a desayunar porque "podía ofender a alguien".

"Le entrego su llave, no me gusta que discriminen a la gente. Vine a desayunar y resulta que un mesero me dice que no puedo desayunar, que porque puedo ofender a las personas. Se me hace una falta de respeto, porque como mexicanos estamos para unirnos, no para discriminarnos", dijo.

Pelusean al cazafantasmas Carlos Trejo por ir vestido como payaso. #PandaNews pic.twitter.com/cjMa540tCX — Panda del Amor (@PandadelAmor20) January 28, 2026

De inmediato, la representante del hotel ofreció una disculpa por lo sucedido, la cual no fue aceptada por Trejo, quien remató diciendo que se iría al hotel de enfrente, asegurando que ahí no lo "discriminarían" y que hablaría mal del establecimiento en los eventos que tenía pactados para el día.

¿Por qué sacaron a Carlos Trejo del restaurante?

Algo que el cazafantasmas ignoró fue que no está permitido ingresar a un restaurante con una playera sin mangas, debido a que un vello de axila podría caer sobre la comida de alguien más.

Esta medida aplica incluso en muchos hoteles de playa, por lo que únicamente hubiera bastado si se cambiaba la playera por una con mangas.