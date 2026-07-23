Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segundo bebé

El cantante Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que serán padres por segunda vez y revelaron que su hija se llamará María

El cantante Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están esperando a su segundo bebé. Los cantantes anunciaron el embarazo a través de sus redes sociales, donde revelaron que la nueva integrante de la familia será una niña y llevará por nombre María.

La pareja expresó su emoción con un mensaje dedicado a la bebé que está por llegar, asegurando que la esperaron con ilusión y que ya ocupa un lugar especial dentro de su familia.

El anuncio estuvo acompañado por una fotografía en la que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recrearon una imagen similar a la que utilizaron cuando dieron a conocer el embarazo de su primer hijo, León.

En la publicación aparecen las manos de la familia colocadas sobre una cobija, un suéter y unos pequeños zapatos en tonos rosa pastel. Además, el nombre de María fue formado con pétalos de rosa como parte del emotivo anuncio.

"Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León", escribió la pareja en sus redes sociales.

La familia crecerá con la llegada de María

Desde el nacimiento de su primer hijo, ambos artistas han compartido algunos momentos de su etapa como padres, aunque han procurado mantener gran parte de la vida del pequeño alejada de la exposición pública.

Ahora, con la llegada de María, la pareja inicia una nueva etapa familiar en la que León también forma parte de la bienvenida para su futura hermana.

Rivera y Rodríguez han construido una de las relaciones más reconocidas del espectáculo mexicano. Durante varios años mantuvieron su romance con discreción, hasta que posteriormente comenzaron a compartir algunos aspectos de su vida en pareja.

Después de consolidar su relación, ambos contrajeron matrimonio y dieron paso a una nueva etapa marcada por la llegada de León, quien se convirtió en una de las mayores alegrías de la pareja.

El anuncio del embarazo de María representa otro momento importante para los artistas, quienes nuevamente decidieron compartir una noticia personal con sus seguidores a través de un mensaje lleno de emoción.

El proceso del primer embarazo de Cynthia Rodríguez

En 2023, Cynthia Rodríguez explicó que su primer embarazo fue logrado mediante fecundación in vitro, aunque aclaró que no se debió a un problema de infertilidad.

La conductora detalló que años antes había decidido congelar sus óvulos y que posteriormente ella y Carlos Rivera optaron por realizar el tratamiento utilizando ese material, logrando el embarazo en el primer intento.

Rodríguez también destacó que el cantante estuvo presente durante todo el proceso y la acompañó en cada cita médica, incluidos los ultrasonidos y consultas con el ginecólogo.

La fecundación in vitro es un tratamiento de reproducción asistida en el que el óvulo y el espermatozoide se unen en un laboratorio para formar un embrión, que posteriormente es transferido al útero con el objetivo de lograr un embarazo.