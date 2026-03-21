Carlos Rivera sorprende con show privado en boda de Un Tal Fredo

El influencer originario de Coahuila sorprendió con la presencia del cantante a su novio Adrián Álvarez como un emotivo regalo de bodas.

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La boda del influencer conocido como 'Un tal Fredo' está dando de qué hablar en redes sociales, después de que el cantante Carlos Rivera ofreciera un concierto privado como parte de la celebración realizada en Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Alfredo Cantú, contrajo matrimonio con Adrián Álvarez en un evento exclusivo que reunió a diversas personalidades del mundo digital y amigos en este reconocido Pueblo Mágico del norte del país.

Una boda de lujo con invitados selectos

La celebración destacó por su carácter íntimo, ya que el influencer optó por reducir su lista de invitados para compartir el momento con su círculo más cercano. Aun así, la boda no escatimó en detalles y experiencias para los asistentes.

Uno de los momentos más comentados fue la presentación sorpresa de Carlos Rivera, quien interpretó varios de sus éxitos en vivo, generando una reacción emotiva tanto en la pareja como entre los invitados.

"Te quiero cumplir todos los sueños como tú haces que todos los míos se vuelvan realidad. Te esperaba", expresó 'Un tal Fredo' en redes sociales al compartir el momento.

Celebración de varios días en Cuatro Ciénegas

El festejo se extenderá durante tres días, siguiendo una tendencia creciente entre bodas de alto perfil que buscan ofrecer experiencias completas a sus invitados.

Las actividades iniciaron el jueves 19 de marzo con una cena en la tradicional Cantina El 40, uno de los puntos emblemáticos de la región. Posteriormente, el programa incluyó actividades al aire libre, aprovechando los paisajes naturales característicos de Cuatro Ciénegas.

Para el segundo día, los asistentes participaron en una clase funcional en el Río Mezquites, organizada con el respaldo de la marca deportiva Lululemon. Además, se ofreció un brunch con opciones saludables, incluyendo barra de proteínas y jugos naturales.

Invitados e impacto en redes sociales

Entre los asistentes destacaron figuras del mundo digital como Lupita Villalobos y Kass Quezada, quienes fungieron como damas de honor del influencer.

Desde el anuncio de su compromiso en julio de 2025, realizado durante un viaje a Italia, la relación entre Alfredo Cantú y Adrián Álvarez ha sido seguida de cerca por sus seguidores, lo que ha incrementado el interés en cada etapa de su boda.