El cantante viajará a Boston para una microcirugía en las cuerdas vocales. Deberá guardar silencio varias semanas y espera volver a los escenarios en febrero

El cantante mexicano Carlos Rivera se someterá a una microcirugía en Boston, Massachusetts, para atender una lesión en las cuerdas vocales que lo obligó a modificar parte de su agenda artística.

Para el procedimiento acudirá con un especialista que, según reveló, también ha atendido a las cantantes Adele y al músico Steven Tyler.

El intérprete explicó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales, aunque aclaró que no tiene nódulos. Aunque la lesión inicial prácticamente ha sanado, la intervención permitirá que su médico revise con mayor precisión algunas zonas y corrija los problemas que podrían ocasionarle una nueva complicación.

¿Qué le pasó a Carlos Rivera en las cuerdas vocales?

Rivera detalló que el problema consistió en la ruptura de pequeños vasos sanguíneos dentro de las cuerdas vocales. Aclaró que no se trató de una consecuencia de una mala técnica para cantar y recordó que, durante sus 25 años de trayectoria, no había enfrentado una situación similar.

“Lo que a mí me pasó es que justamente en la laringología tuve una hemorragia, pero no es que sangras, es que se rompen unos vasitos dentro de las cuerdas, que esto tiene que ver no por mala técnica, no por una mala práctica. Afortunadamente en 25 años que llevo cantando nunca me había pasado, no tengo nódulos, que eso ya es una ganancia enorme”, explicó.

El cantante señaló que su recuperación ha sido favorable; sin embargo, el procedimiento es necesario para identificar y atender los puntos que podrían provocar que la lesión vuelva a presentarse.

“Hoy estoy recuperado prácticamente de esa lesión, pero ya con esto ahora sí el doctor puede ver dónde están esos pequeños problemas porque es una microcirugía, y bueno, pues tiene que ser para que no me vuelva a pasar, para que pueda seguir haciendo esto”, comentó.

¿Quién es el médico que operará a Carlos Rivera?

El intérprete encontró en Boston al especialista que atendió a figuras internacionales como Adele y Steven Tyler. Aunque no reveló públicamente el nombre del médico, destacó que decidió ponerse en sus manos para tratar su problema vocal.

La operación requerirá un periodo de reposo estricto. Después de la intervención, Rivera deberá permanecer varias semanas sin hablar para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen adecuadamente.

El artista espera que el procedimiento le permita retomar su actividad musical sin el riesgo de sufrir nuevamente una hemorragia. Su intención es regresar a los escenarios alrededor de febrero de 2027, aunque primero deberá cumplir con las indicaciones de sus médicos.

Cynthia Rodríguez no podrá acompañarlo durante la operación

Durante la conversación, Carlos Rivera también explicó que su esposa, Cynthia Rodríguez, no podrá viajar con él a Boston debido a que, por la etapa avanzada de su embarazo, ya no tiene autorización para volar.

“A ella ya no la dejan volar”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que lo acompañara. No obstante, señaló que contará con el apoyo de algunos familiares y miembros de su equipo de trabajo durante el procedimiento.

La cirugía coincide con un momento especial para la pareja, que espera la llegada de su hija. El cantante confía en recuperarse para disfrutar de esta nueva etapa familiar y volver gradualmente a sus actividades profesionales.

La operación coincide con su primera nominación al Grammy

La pausa en su carrera llega mientras Rivera celebra su primera nominación al Grammy estadounidense, en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, por su producción ¡Vida México!.

El cantante reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa y le provocó una gran emoción, especialmente porque el disco representa un homenaje a su padre y un reconocimiento a sus raíces familiares y musicales.

“Imagínate para mí lo que esto ha sido, este día ha sido impresionante, todo lo que he sentido, he vivido y llorado de alegría, digo, no me lo esperaba”, expresó.

El álbum también tiene un significado personal por la intención de honrar a su familia y mantener vivas las tradiciones musicales mexicanas.

Mientras se prepara para la intervención, Carlos Rivera deberá concentrarse en su recuperación vocal. Aunque espera volver a cantar en febrero de 2027, su regreso dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas.