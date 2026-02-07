Carlos Rivera responde a rumores sobre su matrimonio

Rivera enfatizó que él y Cynthia han decidido mantener su vida personal alejada de los reflectores, priorizando la privacidad y el valor familiar

El cantante Carlos Rivera rompió el silencio ante las recientes especulaciones y rumores que han circulado sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez, y aprovechó su presencia en la promoción de su nueva gira Vida Tour para responder con sinceridad.

Frente a cuestionamientos sobre su vida personal y su relación, Rivera reconoció que los comentarios de terceros son algo que no puede controlar, y que, hagas lo que hagas, la gente siempre va a hablar.

Privacidad como prioridad en su relación

Rivera enfatizó que él y Cynthia han decidido mantener su vida personal alejada de los reflectores, priorizando la privacidad y el valor familiar por encima de las críticas públicas.

Explicó que, desde la etapa de su noviazgo hasta el matrimonio celebrado en junio de 2022 en España, siempre han optado por resguardar los momentos importantes de su relación, lo que les ha permitido construir una familia sólida junto a su hijo León sin ceder a la presión mediática.

Desestima versiones sobre la autenticidad del matrimonio

Ante las especulaciones incluidas las versiones que sugieren que su matrimonio podría no ser “real” Rivera recalcó que él no ha vivido su vida para agradar a nadie, y que hablar de su relación en revistas o en portadas no forma parte de sus prioridades.

Para el cantante, lo más importante es lo que viven como pareja y como familia, y aseguró que seguirán protegiendo esos momentos con amor y respeto.