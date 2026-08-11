Carlos Rivera festeja el tercer cumpleaños de su hijo León

La celebración tuvo una decoración inspirada en animales de la selva, con grandes figuras, globos y diferentes elementos alusivos a la naturaleza

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron por todo lo alto el cumpleaños número tres de su hijo León, quien nació el 3 de agosto de 2023.

La pareja compartió algunos detalles de la celebración, aunque, fieles a su decisión de mantener la privacidad de su pequeño, evitaron mostrar su rostro públicamente.

La celebración tuvo una decoración inspirada en animales de la selva, con grandes figuras, globos y diferentes elementos alusivos a la naturaleza.

La fiesta también contó con una enorme mesa de dulces y un pastel decorado especialmente para el pequeño, convirtiendo el festejo en una celebración llena de color y detalles.

Celebran a León con una fiesta inspirada en la selva

A través de redes sociales, Cynthia compartió fotografías y videos de algunos momentos de la celebración.

En las imágenes se pudo observar a familiares y amigos cercanos acompañando a León en este día tan especial, mientras que Carlos también estuvo presente para festejar junto a su hijo.

La pareja ha procurado mantener los detalles de su vida familiar lejos de los reflectores.

León se prepara para convertirse en hermano mayor

El cumpleaños ocurre en un momento muy especial para la familia Rivera Rodríguez, ya que recientemente Carlos y Cynthia anunciaron que están esperando a su segundo bebé, una niña a la que llamarán Isabella.

La noticia fue compartida por la pareja mediante una emotiva publicación en redes sociales, donde revelaron que su familia crecerá próximamente.

Con la llegada de Isabella, León se convertirá en hermano mayor.

La pareja ha expresado en distintas ocasiones la enorme ilusión que les provoca ampliar su familia y vivir nuevamente la experiencia de convertirse en padres.

Así, entre animales de la selva, dulces, regalos y mucho cariño, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez festejaron los tres años de su pequeño León, en una celebración que reunió a las personas más cercanas a la familia y que marcó el último cumpleaños del pequeño como hijo único.