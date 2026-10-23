Carlos Miguel, actor de televisión, muere a los 67 años de edad

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de su muerte. Su historia recuerda cómo, tras años en televisión, tuvo que empezar de nuevo lejos de las cámaras.

El actor Carlos Miguel Suárez Soto falleció a los 67 años. La noticia fue dada a conocer por su amigo y compañero Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Carlos Miguel participó en distintas producciones de la televisión mexicana, donde interpretó personajes que lo hicieron conocido entre el público. Sin embargo, con el paso del tiempo se alejó de los foros y tuvo que buscar otras maneras de ganarse la vida.

En 2012, el actor vivió uno de los episodios más difíciles de su vida al ser víctima de un secuestro que le dejó secuelas físicas y emocionales. Lo ocurrido también afectó su economía y complicó su regreso al medio artístico.

Ante la falta de oportunidades laborales, Carlos Miguel comenzó a vender tacos en la Ciudad de México. También incursionó en la venta de cochinita pibil, una actividad con la que buscó salir adelante fuera de la actuación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte. La noticia ha puesto nuevamente sobre la mesa la historia de un actor que, después de trabajar durante años en televisión, tuvo que empezar de nuevo lejos de las cámaras.