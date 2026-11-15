Carlos III celebra 78 años con sus 14 canciones favoritas

El rey británico eligió junto a Elton John sus temas más memorables en el pódcast 'Rocket Hour', emitido por su cumpleaños

El rey Carlos III cumplió 78 años este sábado y, como parte de las celebraciones, participó en el pódcast 'Rocket Hour', conducido por el músico Elton John, con quien seleccionó las 14 canciones que considera más memorables.

La lista está integrada principalmente por artistas y agrupaciones británicas, entre ellos The Beatles, Rod Stewart y el propio Elton John. Sin embargo, también incluye cuatro temas de intérpretes estadounidenses.

Tina Turner encabeza la selección musical del monarca

La canción que ocupa el primer lugar de la selección es 'Proud Mary', de Tina Turner. También figuran 'All You Need Is Love', de The Beatles; 'Handbags and Gladrags', de Rod Stewart, e 'I'm Still Standing', de Elton John.

Entre los artistas estadounidenses incluidos aparecen Bob Dylan, Elvis Presley y Lenny Kravitz. En cambio, no figuran nombres de gran popularidad como The Rolling Stones, Oasis o Adele.

Durante la conversación, Carlos III y Elton John bromearon sobre el paso del tiempo y la manera de mantenerse activos pese a la edad, en referencia al título de la canción 'I'm Still Standing'.

Carlos III recuerda una presentación de Elton John en 1986

El monarca aprovechó el encuentro para elogiar al cantante y recordar su actuación durante el espectáculo 'Rock Gala', celebrado en 1986 en el Wembley Arena.

"Creo que nadie que estuviera presente en aquella noche de 1986 podrá olvidar tu interpretación de I'm Still Standing", expresó Carlos III.

El rey también destacó el impacto que ha tenido el tema entre distintas generaciones y señaló que conoce a personas que encuentran inspiración en su mensaje.

"Conozco personas de toda clase que encuentran esta canción inspiradora, no solo por su espíritu maravilloso, sino por su mensaje de resiliencia", agregó.

'All You Need Is Love', una canción especial para el rey

Al preguntarle cuál era una canción especialmente significativa en su vida, Carlos III mencionó 'All You Need Is Love', de The Beatles.

El monarca recordó especialmente la interpretación de Paul McCartney en los jardines del Palacio de Buckingham, durante las celebraciones del Jubileo de Oro de la reina Isabel II en 2002.

En aquella presentación, McCartney estuvo acompañado por otras figuras de la música, como Eric Clapton, Phil Collins, Joe Cocker y Rod Stewart.

El episodio de 'Rocket Hour', transmitido este sábado por Apple Radio, fue grabado aproximadamente un mes antes. Su emisión se reservó para el 14 de noviembre, con el propósito de coincidir con el cumpleaños del rey británico.