Carin León y Kane Brown fusionan géneros en 'The one'

El mexicano Carin León y el cantante estadounidense de country Kane Brown se unieron para la canción 'The one (pero no como yo)', una "increíble fusión de géneros", informó este sábado la oficina del cantante de 'Según quien'.

"Este fascinante encuentro musical entre dos gigantes, representantes de la música mexicana y la música country respectivamente, se ha convertido en uno de los temas más elogiados y comentados gracias a su increíble fusión de géneros", detalló la agencia de León en un comunicado.

Justamente, la oficina destaca que Brown, conocido por canciones como 'Thanks God' o 'Heaven', "estuvo acompañando a León, durante la noche que alcanzó un hito al conquistar con su música uno de los recintos más emblemáticos de la música country, el Grand Ole Opry de Nashville", en EUA.

"Una hazaña que subraya la versatilidad y alcance internacional de Carin León, consolidándolo como una figura destacada en la escena musical actual", agregó la información.

Además, celebró que León haya alcanzado el número 1 del Regional Mexican Airplay de Billboard con el sencillo 'ALCH SI', con el Grupo Frontera.

En este tema, explicó la oficina, "combina armoniosamente ritmos country con sonidos mexicanos, donde el acordeón se convierte en protagonista de este tema, en el que expresan su tristeza por sus relaciones pasadas".

Destacó que dicho sencillo también alcanzó la primera posición en Monitor Latino Colombia.

La oficina también adelantó que Carín León "muy pronto se embarcará en una nueva aventura al participar en el festival de Coachella 2024 y en la destacada cartelera musical de Stagecoach, posicionandose como el primer artista de habla hispana en participar en ambos eventos simultáneamente".

León cuenta ya con éxitos comprobados con estrellas de reggaeton o pop urbano, como Camilo, Reik, o Maluma, y con los mejores de la escena mexicana, como Grupo Firme o Grupo Frontera, así como con destacadas colaboraciones con nombres clave de la escena española como C. Tangana o Pablo Alborán.

El cantante, nacido en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, noroeste del país, es uno de los artistas mexicanos más importantes de su generación y uno de los responsables del auge de la música mexicana contemporánea a los primeros puestos de las listas de éxitos mundiales.

