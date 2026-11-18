Artistas mexicanos figuran entre los nominados a los Grammy 2027, cuya ceremonia se celebrará el 7 de febrero en Los Ángeles

¡El talento mexicano busca conquistar uno de los escenarios más importantes de la música internacional! Este 16 de noviembre se dio a conocer la lista de nominados a los Grammy 2027, donde varios artistas vinculados con México consiguieron un lugar en distintas categorías.

Entre los nombres que destacan se encuentra Carín León, quien competirá en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino por su producción MÚDA.

En esta misma categoría aparece Mon Laferte, con Femme Fatale, además de Karol G, Rawayana y Elena Rose.

Por su parte, en Mejor Álbum de Música Mexicana, incluido Tejano, figuran Peso Pluma y Tito Double P por Dinastía (Deluxe); Grupo Frontera por "Lo Que Me Falta Por Llorar"; Carlos Rivera por ¡Vida México!; Lupita Infante por Aunque Me Duela y Mari Nobre por La Madrina.

Otro nombre importante es el del compositor y productor mexicano Édgar Barrera, quien vuelve a figurar entre los candidatos a Compositor del Año en la categoría no clásica, gracias a su trabajo en diferentes producciones musicales.

La ceremonia de la edición número 69 de los Grammy se llevará a cabo el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, California, donde conoceremos quiénes lograrán llevarse el reconocimiento de la Academia de la Grabación.

Sin duda, estas nominaciones representan una oportunidad para que los exponentes mexicanos continúen demostrando el alcance de su música a nivel internacional.