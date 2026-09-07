Carín León hace historia con su espectáculo en Las Vegas

El espectáculo también representó un momento histórico para la música regional mexicana, pues el recinto fue diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva

Carín León hizo historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en uno de los recintos más espectaculares de Las Vegas.

El cantante sonorense arrancó su serie de presentaciones con un espectáculo que llevó la música mexicana y sus raíces hasta uno de los escenarios más impresionantes de Estados Unidos, como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

“La Boda del Huitlacoche” desata una gran fiesta

Y si había una canción que tenía que sonar en una noche tan mexicana, era “La Boda del Huitlacoche”. El tema apareció dentro del repertorio que Carín presentó, provocando una verdadera fiesta entre el público, que acompañó al cantante mientras las imágenes y efectos inmersivos del recinto envolvían completamente el escenario.

El espectáculo también representó un momento histórico para la música regional mexicana, pues el recinto fue diseñado para ofrecer una experiencia audiovisual inmersiva, con una enorme pantalla que rodea el interior. La propia organización destacó que las presentaciones de Carín incluirían elementos visuales y de producción nunca antes vistos en un concierto en español dentro del lugar.

Carín León lleva el orgullo mexicano hasta Las Vegas

Durante la presentación, Carín no dejó de presumir sus raíces y, en medio de la celebración, lanzó uno de esos gritos que encendieron todavía más el ambiente: “¡Viva México, cabrones!”. Así, el cantante llevó el orgullo mexicano hasta Las Vegas y convirtió el recinto en una auténtica fiesta patria.

Con esta residencia, Carín León suma otro capítulo importante a una carrera que continúa creciendo a nivel internacional. Sus presentaciones forman parte de una serie de fechas programadas durante septiembre y lo consolidan como uno de los principales representantes de la música mexicana ante públicos de todo el mundo.