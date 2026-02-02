Carín León gana su segundo Grammy ahora con Palabra de To’s

La noticia fue celebrada en redes sociales por colegas de la escena, quienes destacaron el crecimiento del artista y su contribución al regional mexicano

El cantante Carín León sumó un nuevo logro a su carrera al ganar su segundo premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana durante la entrega de los Grammy 2026.

Reconocimiento por su más reciente producción

El premio llega tras la destacada recepción de su última producción musical, celebrada tanto por crítica como por público, consolidando a Carín León como una de las voces más influyentes del regional mexicano en la actualidad.

Impacto internacional y estilo musical

Este segundo Grammy refuerza el impacto internacional del artista, quien ha llevado la música tradicional mexicana a audiencias más amplias, mezclando sonidos clásicos con una estética contemporánea que conecta con diferentes generaciones de oyentes.

Su éxito en los Grammy representa un respaldo fuerte tanto de la industria musical como de sus seguidores alrededor del mundo.

Celebración y consolidación en el género

La noticia fue celebrada en redes sociales y por colegas de la escena musical, quienes destacaron el crecimiento del artista y su contribución al género regional mexicano. Con este reconocimiento, Carín León afianza su lugar entre los músicos mexicanos más destacados de su generación.

Con información de Rachel Acosta