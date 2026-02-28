VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Cardi B sorprende al cantar ‘Bandido’ de Ana Bárbara en concierto

Por: María Fernanda Colunga

27 Febrero 2026, 12:53

Compartir
WhatsApp

La cantante mexicana compartió el clip en sus redes sociales y también su reacción al inesperado e icónico momento ocurrido en California

Cardi B sorprende al cantar ‘Bandido’ de Ana Bárbara en concierto

Un concierto de Cardi B en California se convirtió en tendencia luego de que la rapera interpretara a capella el tema “Bandido”, éxito de Ana Bárbara

Mientras subía las escaleras de una estructura colocada como parte del escenario, la artista comenzó a entonar el icónico coro sin pista musical. 

La reacción del público fue inmediata: ovaciones, gritos y cientos de voces que se sumaron a la interpretación, generando uno de los instantes más comentados del espectáculo.

Un crossover inesperado entre regional y hip hop

El cruce entre el regional mexicano y el hip hop llamó la atención de usuarios en distintas plataformas digitales. “Bandido” es uno de los temas más representativos en la trayectoria de Ana Bárbara y se ha mantenido vigente gracias a su presencia constante en entornos digitales y presentaciones en vivo. La cantante mexicana compartió el clip en sus redes sociales y reaccionó con un mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones.

‘CARDI (B)ANDIDA 🤠🥰 me encanta lo divertida que eres @Cardi B y ahora también una Bandida, BESOS’
@anabarbaraoficial CARDI (B)ANDIDA 🤠🥰 me encanta lo divertida que eres @Cardi B y ahora también una Bandida, BESOS! #bandido #cardib #anabarbara 🎥: @María José ♬ No Sound - Melissa Colorado

‘I Like It’, el regreso al repertorio oficial

Después del inesperado guiño musical, Cardi B continuó con su espectáculo e interpretó ‘I Like It’, uno de los mayores éxitos de su carrera. Fue lanzada en 2018 como parte del álbum Invasion of Privacy y cuenta con la colaboración de Bad Bunny y J Balvin.

La canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los temas que consolidaron la expansión del urbano latino en el mercado global. También representó un momento clave para la presencia femenina dentro del rap comercial.

Comentarios