Cardi B sorprende al cantar ‘Bandido’ de Ana Bárbara en concierto

La cantante mexicana compartió el clip en sus redes sociales y también su reacción al inesperado e icónico momento ocurrido en California

Un concierto de Cardi B en California se convirtió en tendencia luego de que la rapera interpretara a capella el tema “Bandido”, éxito de Ana Bárbara.

Mientras subía las escaleras de una estructura colocada como parte del escenario, la artista comenzó a entonar el icónico coro sin pista musical.

La reacción del público fue inmediata: ovaciones, gritos y cientos de voces que se sumaron a la interpretación, generando uno de los instantes más comentados del espectáculo.

Un crossover inesperado entre regional y hip hop

El cruce entre el regional mexicano y el hip hop llamó la atención de usuarios en distintas plataformas digitales. “Bandido” es uno de los temas más representativos en la trayectoria de Ana Bárbara y se ha mantenido vigente gracias a su presencia constante en entornos digitales y presentaciones en vivo. La cantante mexicana compartió el clip en sus redes sociales y reaccionó con un mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones.

‘CARDI (B)ANDIDA 🤠🥰 me encanta lo divertida que eres @Cardi B y ahora también una Bandida, BESOS’

‘I Like It’, el regreso al repertorio oficial

Después del inesperado guiño musical, Cardi B continuó con su espectáculo e interpretó ‘I Like It’, uno de los mayores éxitos de su carrera. Fue lanzada en 2018 como parte del álbum Invasion of Privacy y cuenta con la colaboración de Bad Bunny y J Balvin.

La canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los temas que consolidaron la expansión del urbano latino en el mercado global. También representó un momento clave para la presencia femenina dentro del rap comercial.