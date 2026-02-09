Cardi B elogia a Bad Bunny antes del medio tiempo del Super Bowl

Cardi B celebró el impacto cultural de Bad Bunny y su activismo contra el ICE antes de su presentación estelar en el Super Bowl LX

La rapera Cardi B expresó su orgullo por Bad Bunny y su próxima actuación estelar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebra este domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Durante la Fiesta del Super Bowl de los Fanáticos de Michael Rubin, Cardi B elogió el activismo de Bad Bunny, especialmente su postura crítica frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Estoy orgullosa de todo lo que ha defendido contra el ICE y todo lo demás”, dijo Cardi B, destacando la unidad de la comunidad latina. “Todos nos mantenemos firmes”, agregó, refiriéndose a la importancia de visibilizar los derechos y la cultura latina en el ámbito global.

Bad Bunny llega al Super Bowl tras ganar el Álbum del Año en los Grammy 2026 por Debí Tirar Más Fotos, marcando la primera vez que un disco completamente en español obtiene este reconocimiento principal.

Durante su discurso, el artista criticó la expansión de arrestos de inmigración bajo la administración del presidente Donald Trump, lanzando un enérgico mensaje de “ICE fuera”.

Cardi B, quien colaboró con Bad Bunny y J Balvin en el éxito I Like It, mencionó la posibilidad de unirse al escenario durante el medio tiempo, aunque sin confirmarlo: “Eso sería emocionante”, señaló. La expectativa de los fanáticos y casas de apuestas ha aumentado por la oportunidad de un encuentro sorpresa entre ambos artistas.

Próxima gira de Cardi B

Mientras Bad Bunny se prepara para su gran presentación, Cardi B se alista para su gira principal de estadios, Little Miss Drama Tour, que inicia el 11 de febrero en Palm Desert, California, marcando su primer tour como cabeza de cartel en seis años. La artista ha dedicado largos días a ensayos intensos, combinando entrenamiento físico con preparación escénica.

“Ensayar es mi ejercicio, solo estoy haciendo mi trabajo”, comentó Cardi B, quien recientemente lanzó su segundo álbum, Am I the Drama, y se muestra confiada y emocionada por reencontrarse con su público.