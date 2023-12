Captan discusión entre Poncho de Nigris y Adal Ramones

Un polémico encuentro entre Poncho de Nigris y Adal Ramones frente al Aeropuerto de Monterrey ha generado revuelo en las redes sociales tras un video que se volvió viral en tiempo récord. Las imágenes capturaron a ambos famosos inmersos en una acalorada discusión, llamando la atención de los usuarios por los gestos y expresiones que intercambiaron durante unos instantes.

El presunto enfrentamiento entre Adal y Poncho se habría suscitado el 12 de diciembre, según informes preliminares.

Horas después del incidente, De Nigris recurrió a su cuenta de Instagram para esclarecer lo sucedido al encontrarse con el conductor. En un video compartido, el influencer relata el momento en el que vio a Adal Ramones hablando por teléfono, ajeno a su presencia.

"No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?", dijo Poncho de Nigris.

Cumpliendo su palabra, una vez en Monterrey, De Nigris confrontó a Ramones. "Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? Dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, 'no ya pasó mucho tiempo'. Y le dije, 'no te hagas pendejo, lo único que quiero es que me lo digas en la cara'".

El influencer también admitió que inicialmente quería reírse cuando Adal se alteró, aparentemente dispuesto a una confrontación física. Sin embargo, De Nigris reveló que, a su edad, ya no era apropiado generar un “espectáculo” en público.

"Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un putazo. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes". "Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya", confesó el hermano de los exfutbolistas Aldo y Antonio de Nigris.

Por su parte, Adal Ramones publicó en sus historias de Instragram que pareciera indicar que está dirigido a Poncho de Nigris.

"Nada en la Tierra consume a un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento (frase de Nietzsche). Espero que esta noche duermas bien", escribió Adal sobre una foto donde aparece él sentado en una cama dispuesto a irse a dormir.

¿Por qué Poncho de Nigris y Adal Ramones tienen una mala relación?

La tensa relación entre Poncho de Nigris y Adal Ramones viene de larga data, y se ha mantenido turbulenta durante años.

En una intervención en el podcast de Sergio Mejorando y durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, De Nigris reveló haber sido objeto de maltrato por parte del conductor durante una entrevista en "Otro Rollo". Desde entonces, ha expresado abiertamente su descontento hacia Ramones, incluso calificándolo en términos despectivos.

"Fui a 'Otro Rollo’, me entrevistó y siempre tratándose de burlar, siempre minimizando. Es una m... de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue m..., fue una m... de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí. Adal Ramones dijo ahí muchas cosas, se soltó, hay un video por ahí que hace poquito vi y me calenté", reveló.

Comentarios