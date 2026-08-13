Captan a Verónica Castro con oxígeno en graduación de Cristian

La actriz fue madrina de generación de su hijo, quien terminó sus estudios de preparatoria a los 51 años, motivado precisamente por su madre

Alejado por un momento de los escenarios musicales, el cantante Cristian Castro celebró uno de los logros personales más significativos de su vida: la culminación de sus estudios de preparatoria a los 51 años de edad.

Este hito se festejó en una emotiva ceremonia junto a su madre, la emblemática actriz y conductora Verónica Castro, quien fue la madrina de generación de su hijo.

Portando toga y birrete, el intérprete de "Azul" arribó al Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México para convivir con sus compañeros de generación y compartir felicitaciones previo al inicio del protocolo de graduación, momento que rápidamente se viralizó.