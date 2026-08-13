Captan a Verónica Castro con oxígeno en graduación de Cristian

Alejado por un momento de los escenarios musicales, el cantante Cristian Castro celebró uno de los logros personales más significativos de su vida: la culminación de sus estudios de preparatoria a los 51 años de edad.
Este hito se festejó en una emotiva ceremonia junto a su madre, la emblemática actriz y conductora Verónica Castro, quien fue la madrina de generación de su hijo.
Portando toga y birrete, el intérprete de "Azul" arribó al Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México para convivir con sus compañeros de generación y compartir felicitaciones previo al inicio del protocolo de graduación, momento que rápidamente se viralizó.
¡Cristián Castro está de graduación! 👨🎓 El cantante vivió con mucha emoción su graduación de prepa abierta, hasta llevó confeti y serpentina para celebrar a lo grande con su birrete y toga. 📸✨#VLA, mañana a las 08:55 a.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/cpaBQDwEFc— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 13, 2026
La preparación académica del artista se realizó bajo la modalidad en línea, un proceso que fue confirmado meses atrás por su maestra, Carmina Quevedo, quien adelantó el compromiso del cantante por concluir esta etapa académica a pesar de sus compromisos profesionales.
Uno de los momentos que más conmovió a los asistentes fue la llegada de Verónica Castro, quien arribó con apoyo de oxígeno para acompañar a su hijo.
Pese a las muestras de preocupación de algunos seguidores en redes sociales por su estado de salud, la presencia de la legendaria actriz fue celebrada como una muestra incondicional de apoyo maternal.
Verónica Castro llega a la ceremonia de graduación de su hijo Cristián Castro; la actriz y cantante toma su lugar para apoyar a su hijo. 🤩✨#VLA, mañana a las 08:55 a.m. por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/meJDLn0nlf— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 13, 2026
El propio Cristian Castro ha expresado con anterioridad que su principal motor para retomar los libros fue precisamente su madre, quien cuenta con formación universitaria y siempre lo motivó a no dejar de aprender.
Tras cerrar este ciclo académico, el cantante mexicano no planea detenerse, pues, según declaraciones vertidas en entrevistas previas, el intérprete planea alternar su agenda de conciertos para ingresar a la universidad y cursar una carrera profesional, consolidando un logro personal lejos de los reflectores.