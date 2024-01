Captan a Natanael Cano besando a actriz de The Walking Dead

Después de un exitoso 2023 lleno de logros musicales, Natanael Cano, el aclamado exponente de corridos tumbados oriundo de Sonora, ha iniciado el año de manera espectacular, celebrando en la exuberante Tulum, en donde fue captado en una actitud muy cariñosa con la reconocida actriz estadounidense Brighton Sharbino, conocida por su papel en la serie The Walking Dead.

La noticia se difundió rápidamente a través de TikTok, con la cuenta @Nataastar compartiendo videos que mostraban a Natanael y Brighton compartiendo momentos de alegría y complicidad en la fiesta. Las imágenes de los dos artistas besándose y bailando no solo sorprendieron a los fanáticos del cantante, sino que también generaron una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales.

La cuenta de TikTok se inundó con comentarios divertidos y asombrados, como "@csmila1245: 'Sí está bien bonita'", "@Nata_prl0: 'Hoy duermes en el sillón, Rubén (el otro nombre del cantante)'" y "@Carolina9614: 'La próxima semana me toca a mí, ¿ok?'" La sorpresa y el humor se apoderaron de la plataforma ante esta inesperada conexión entre la estrella del regional mexicano y la actriz de Hollywood.

A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de Natanael Cano y Brighton Sharbino, las especulaciones se intensificaron gracias a las interacciones en redes sociales. En el Instagram de la joven actriz de 21 años, se observan varios "Me gusta" de Natanael, y en una ocasión, el cantante dejó un enigmático comentario que decía "Mine" (Mía, en español). Estas acciones solo han avivado las llamas de los rumores sobre una posible relación entre ambos artistas.

¿Quién es Brighton Sharbino?

Brighton Sharbino es una actriz estadounidense nacida el 19 de agosto de 2002 en Flower Mound, Texas. Es conocida principalmente por su papel en la exitosa serie de televisión "The Walking Dead", donde interpretó a Lizzie Samuels, uno de los personajes recurrentes en las temporadas 3 y 4.

Además de su participación en "The Walking Dead", Brighton también en otras famosas series de televisión como "NCIS", "Once upon a time" y en cine participó en "Miracles from Heaven" y "American Skin". Su carrera comenzó a una edad temprana, y ha demostrado versatilidad en su actuación.

