Captan a Imelda Tuñón durante marcha del Día de la Mujer

Por: Rachel Acosta 08 Marzo 2026, 21:17 Compartir

La actriz señaló que su presencia en la movilización fue para solidarizarse con otras mujeres y destacó la importancia de alzar la voz en temas de justicia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La actriz Imelda Garza Tuñón fue captada participando en la marcha del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, donde fue abordada por medios de comunicación para hablar sobre la polémica legal que enfrenta con el cantante José Manuel Figueroa. Durante el encuentro con la prensa, la también viuda del cantante Julián Figueroa aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la demanda que, según se ha informado, fue interpuesta en su contra. Tuñón explicó que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación y reiteró que, en caso de existir un proceso legal, esperará a ser notificada por las autoridades correspondientes para responder conforme a la ley. Finalmente, la actriz señaló que su presencia en la movilización fue para solidarizarse con otras mujeres y destacó la importancia de alzar la voz en temas de justicia e igualdad, mientras el conflicto familiar continúa generando atención mediática.