Captan a 'El Mimoso' en mal estado en concierto

"¿Qué pasó con El Mimoso si no tomaba?", "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra", "Se les olvida que es trabajo y le deben un respeto al público, no va a la fiesta", "Conozco mucha gente que se pone así y no son famosos", "Iba tan bien,en toda la pandemia se la paso diciendo que ya no tomaba", "Esos conciertos están chingones, parecen peda de barrio", "No que era de otra religión y que no pisteaba", "Actualmente ya no dan ganas de pagar el ticket si vas a ver a tus ídolos borrachos. Lo que cuesta juntar el dinero", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el video, que acumula casi los 1.5 millones de reproducciones en TikTok.