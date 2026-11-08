Captan a Danna en Conciliación y Arbitraje; evita responder

La cantante Danna fue vista en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de CDMX y después se retiró cuando la prensa le preguntó sobre su visita

La cantante Danna fue captada en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México el viernes 6 de noviembre, hecho que despertó curiosidad en redes sociales debido a que no se ha aclarado el motivo de su presencia en el recinto.

Un video difundido en TikTok por el abogado laboralista Rubén Romero muestra a la intérprete caminando por los pasillos del inmueble, acompañada por elementos de la Policía capitalina, mientras varias personas que se encontraban en el lugar grababan su recorrido.

¿Por qué Danna acudió a Conciliación y Arbitraje?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue el motivo de la visita de la cantante. La grabación tampoco muestra documentos o declaraciones que permitan identificar si acudió a una audiencia, diligencia o trámite relacionado con algún expediente laboral.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es una instancia que atiende conflictos laborales entre trabajadores y patrones. Sin embargo, desde octubre de 2022 dejó de recibir nuevos asuntos bajo el anterior modelo de justicia laboral y actualmente continúa con la atención de expedientes iniciados previamente.

Por ello, su presencia en el edificio no permite confirmar que Danna enfrente una demanda o algún procedimiento específico.

Danna fue cuestionada durante un evento de ‘Matilda, el musical’

Horas después de su aparición en la Junta, la artista acudió a la develación de una placa por las 100 representaciones de Matilda, el musical, donde convivió con integrantes del elenco y atendió a los medios de comunicación.

Durante el encuentro, habló sobre su experiencia en el teatro y manifestó su entusiasmo por el trabajo realizado junto a sus compañeras. También invitó al público a asistir a las próximas funciones de Mentiras, programadas para el domingo.

“Estoy fascinada trabajando con todas”, expresó al referirse a la convivencia con el reparto.

Así reaccionó Danna cuando le preguntaron por su visita

La conversación cambió cuando una reportera mencionó que la habían visto en Conciliación y Arbitraje. “Danna, te vimos en Conciliación y Arbitraje el día de hoy”, le dijo una comunicadora.

La cantante no respondió al cuestionamiento y se retiró del lugar donde conversaba con los medios, mientras otros reporteros intentaban obtener más información.

Hasta ahora, Danna no ha explicado públicamente por qué acudió a las instalaciones ni ha confirmado que su visita esté relacionada con un conflicto laboral.