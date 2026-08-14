Cantinflas llegarán al streaming por el Día del Cine Mexicano

Los clásicos de Cantinflas llegarán al streaming como parte de las actividades por el Día del Cine Mexicano, que se conmemora el próximo 15 de agosto.
La plataforma incorporará a su catálogo una colección de 35 películas protagonizadas por Mario Moreno, uno de los máximos referentes de la comedia y del cine mexicano.
Los títulos estarán disponibles entre el 1 de septiembre y finales de marzo de 2027, con una selección que reúne algunas de las cintas más recordadas de la trayectoria del actor, comediante y cineasta.
Estos son los clásicos de Cantinflas
Entre las películas que formarán parte de la colección se encuentran Pepe, El padrecito, Romeo y Julieta, Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido y El analfabeto.
La selección también incluye El bombero atómico, El siete machos, Su excelencia, El bolero de Raquel, El circo, Un día con el diablo, El señor fotógrafo y El profe.
Otros títulos contemplados son El barrendero, Por mis pistolas, El patrullero 777, Conserje en condominio, El ministro y yo, Caballero a la medida, A volar joven y Los tres mosqueteros.
La colección se completa con Gran hotel, Soy un prófugo, El supersabio, El mago, El portero, Si yo fuera diputado, Abajo el telón, Sube y baja, El extra, Entrega inmediata, El señor doctor, Un Quijote sin mancha y Don Quijote cabalga de nuevo.
La incorporación de las películas forma parte de una iniciativa especial para celebrar al cine nacional. La plataforma habilitará una sección dedicada a historias y producciones mexicanas como parte de esta conmemoración.
Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina, destacó el interés por colaborar con el talento local y presentar en pantalla distintas perspectivas de la vida mexicana.
'35 Días' se suma a los nuevos proyectos
Entre los próximos estrenos también destaca 35 Días, una película que contará la historia de Julián, un padre afectuoso y periodista de viajes cuyo consumo de alcohol lo lleva a pasar 35 días en rehabilitación.
Durante ese periodo, el protagonista deberá alejarse de su teléfono celular y aprender a pedir ayuda, mientras emprende un proceso de reencuentro consigo mismo y con su familia.
La plataforma de Netflix también prepara una nueva entrega de la franquicia de acción Contraataquey dio luz verde a tres largometrajes documentales, ampliando así su oferta de contenidos relacionados con México.