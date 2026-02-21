Cantante Marisela sufre accidente automovilístico

Aunque no hubo lesiones de gravedad, el incidente generó problemas logísticos que impidieron su llegada a la ciudad de Huixla, Chiapas

La cantante Marisela informó a través de un comunicado oficial que durante la madrugada de este viernes el equipo de trabajo de su oficina sufrió un accidente automovilístico mientras se trasladaban. De acuerdo con el mensaje difundido en sus redes sociales, tanto la intérprete como las personas que la acompañaban se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud.

En el comunicado se detalla que, aunque no hubo lesiones de gravedad, el incidente generó problemas logísticos que impidieron su llegada a la ciudad de Huixla, Chiapas, donde tenía programado un concierto este viernes 20 de febrero. Por esta razón, la presentación fue cancelada.

El equipo de la artista ofreció una disculpa al público de Huixla por los inconvenientes y expresó su deseo de poder reencontrarse pronto con sus seguidores. Fans y colegas del medio han enviado mensajes de apoyo a la cantante tras darse a conocer la noticia.