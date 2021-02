Cantante Lupita Castro denuncia que fue abusada por Vicente Fernández

En las últimas semanas se filtraron varios vídeos en los que se puede ver a Fernández tocando el pecho de varias seguidoras cuando se tomaban fotos con él

| 11/02/2021 | ionicons-v5-c 12:28 | EFE |

México.- La cantante Lupita Castro denunció ayer miércoles que el vocalista de rancheras Vicente Fernández abusó de ella, con lo que se unió a las historias de acoso que poco a poco se van publicando en torno al ídolo mexicano.

Después de, según dijo la propia Castro, intentar contar su historia en varios programas, participó ayer miércoles de manera virtual en uno de la televisión nacional mexicoamericana en el que contó que, cuando ella tenía 17 años, el icónico cantante había abusado de ella.

En las últimas semanas se filtraron varios vídeos en los que se puede ver a Fernández tocando el pecho de varias seguidoras cuando se tomaban fotos con él y que denunciaron haber sufrido tocamientos por su parte durante visitas a su rancho.

La primera joven en compartir su experiencia, a principios de enero, publicó la instantánea y comentó que al principio no se dio cuenta tras pedirle la fotografía, pero que cuando notó la mano se sintió "violentada". Después de ella, otras cinco mujeres lo señalaron por lo mismo.

"Bueno es que son cinco... Creo que no debes callar si a ti te molestó, te agredió o te hizo sentir incómoda porque a veces a uno lo hacen sentir incómodo y no es tu culpa. Es bueno que lo digas porque si no se lo pueden hacer a otras personas", opinó la cantante Alejandra Guzmán al ser preguntada por el asunto.

te puede interesar Muere Larry Flynt, apodado el rey del porno de Estados Unidos

El 25 de enero, Fernández se disculpó por sus actitudes en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda , quien fue su nuera durante algunos años, y alegó que no lo había hecho con intención.

"Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije 'en el estómago se va a sentir ofendida' y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo así, si algo tengo es respetar al público", justificó.

Después aseguró extrañar a sus fanáticos y rompió a llorar frente a la periodista, que lo consoló y dijo confiar en su inocencia.

Sin embargo, en vez de apagar el fuego, las declaraciones avivaron las llamas: la joven que había subido la primera fotografía dijo no aceptar sus disculpas, y Lupita Castro contó lo que, según ella, había sufrido con el cantante.

Cuando ella tenía 17 años y siendo Fernández más de 20 mayor que ella, explicó la cantante, la llevó a cenar y le propuso beber una copa. Ambos se conocían porque ella trabajaba con él y tenía la confianza hasta de la familia.

Sin embargo, explicó Castro, ella se sintió mareada, él la llevó al sillón y "ahí empezó muy fuerte".

"Como yo estaba muy mareada y él se puso muy pesado, la verdad a mí me dio mucho temor. Yo le dije no, no, y lo hizo, ¿cómo se llama eso?", terminó la artista.