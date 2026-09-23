Cantante brasileño muere en un accidente de helicóptero

La aeronave, que cayó a tierra por razones aún desconocidas, fue declarada como desaparecida en la tarde del lunes tras despegar de Porto Belo

La caída de un helicóptero en el sur de Brasil provocó la muerte de sus cinco ocupantes, incluyendo al popular cantante Geraldo Antônio de Carvalho, conocido como Rick, y el empresario Bruno Avelar, amigo y socio en algunos proyectos del futbolista Neymar.

Los destrozos del helicóptero siniestrado, un Bell 430, fueron avistados en la mañana de este martes por aviones de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en una región boscosa del estado de Santa Catarina, tras casi 24 horas de búsquedas.

El Cuerpo de Bomberos, que llegó al lugar del accidente a comienzos de la tarde en la región montañosa de la Sierra Catarinense, confirmó que ninguno de los ocupantes del aparato sobrevivió.

La aeronave, que cayó a tierra por razones aún desconocidas, fue declarada como desaparecida en la tarde del lunes tras despegar de Porto Belo con destino a São Joaquim.

Además de Rick y Avelar, en el helicóptero viajaba el productor de videos Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación.

Rick, de 59 años, fue una de las voces de la dupla de música sertaneja Rick & Renner, que alcanzó gran popularidad en Brasil a partir de la década de 1990 con canciones como 'Ela é Demais', 'Cara de Pau' y 'Filha'.

El cantante llevaba décadas de carrera y había vuelto a actuar junto a Renner en una gira conmemorativa. Su última presentación se produjo dos días antes del accidente.