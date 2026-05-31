Canta Julieta Venegas canción mundialista presentada por la CDMX

La propuesta forma parte de una estrategia cultural que busca generar contenidos relacionados con el futbol desde distintas expresiones artísticas.

A poco más de un año del arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una de las canciones que formarán parte de las actividades culturales relacionadas con la máxima justa deportiva del planeta.

La interpretación corre a cargo de Julieta Venegas, quien participa en una nueva versión de "La niña futbolista", un tema que busca promover la inclusión y la participación de las mujeres en el deporte. La canción fue dada a conocer durante una conferencia encabezada por autoridades capitalinas, donde también se presentaron otros proyectos artísticos vinculados con la celebración mundialista que tendrá a México como una de sus sedes.

Participan estudiantes y agrupaciones musicales

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel, explicó que la interpretación reúne a Julieta Venegas con un ensamble coral conformado por jóvenes estudiantes de música, además de invitadas especiales que participaron en la producción. Según detalló, el proyecto también contó con arreglos musicales de Yamil Rezc y la participación de la directora coral Erika Bañuelos, quienes colaboraron en la adaptación del tema para esta nueva etapa.

La propuesta forma parte de una estrategia cultural que busca acompañar las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y generar contenidos relacionados con el futbol desde distintas expresiones artísticas.

🇲🇽 | MUNDIAL 2026: El gobierno de la CDMX lanza "Tierra de Esperanza", la canción del Mundial para México e interpretado por Julieta Venegas. pic.twitter.com/kIKy35soAw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 29, 2026

La canción destaca el papel de las mujeres en el deporte

Durante la presentación, Claudia Curiel destacó el mensaje que transmite la canción, centrado en la capacidad de las niñas y mujeres para desarrollarse en cualquier ámbito. La funcionaria señaló que la letra busca reflejar una visión de igualdad de oportunidades dentro y fuera de las canchas, resaltando la presencia femenina en disciplinas deportivas, actividades culturales y espacios de liderazgo.

La presentación de "La niña futbolista" se suma a otros proyectos musicales impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá a México, EUA y Canadá como países anfitriones.