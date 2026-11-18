El Festival de Cannes rechazó la condena contra el cineasta iraní Jafar Panahi y pidió a la comunidad internacional defender su libertad

El Festival de Cannes manifestó su rechazo a la nueva sentencia de cinco años y un mes de prisión impuesta al cineasta iraní Jafar Panahi, y pidió que se retiren las restricciones que enfrenta para viajar, trabajar y expresarse libremente.

La resolución fue emitida por un Tribunal Revolucionario de Teherán y también contempla la confiscación de sus bienes, así como la prohibición de salir de Irán y utilizar redes sociales durante dos años.

Cannes pide respaldo internacional para el director

A través de un pronunciamiento, el festival francés condenó el proceso judicial contra Panahi y llamó a la comunidad internacional, artistas, festivales e instituciones culturales a unir esfuerzos para evitar que el realizador sea encarcelado.

La organización señaló que el caso va más allá de la situación de un cineasta, pues también representa una preocupación por el derecho de los artistas a pensar, crear y expresarse sin temor a ser privados de su libertad.

En ese sentido, Cannes sostuvo que ningún creador debería enfrentar prisión por su trabajo, sus ideas o sus manifestaciones artísticas.

El cineasta enfrenta otros procesos judiciales

La nueva condena se suma a una sentencia previa de un año de prisión y a una prohibición de viajar durante dos años, dictadas en 2025 en un procedimiento distinto. Además, el director mantiene otro proceso judicial relacionado con sus actividades cinematográficas.

Panahi ha enfrentado durante años conflictos con las autoridades iraníes. En 2010 recibió restricciones que le impedían realizar películas, hablar con la prensa y salir del país; sin embargo, continuó trabajando de manera clandestina.

En 2022 volvió a ser detenido y permaneció encarcelado alrededor de siete meses, antes de recuperar su libertad.

Ganó la Palma de Oro en Cannes en 2025

El realizador obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2025 por su película "It Was Just an Accident", una producción inspirada en su experiencia en prisión.

En marzo de 2026, Panahi regresó a Irán después de realizar viajes al extranjero, incluido Estados Unidos, donde presentó la cinta.

La nueva sentencia reavivó las preocupaciones sobre las condiciones que enfrentan los artistas y creadores en Irán, así como sobre las restricciones a la libertad de expresión y de creación.