La actriz Candace Cameron Bure aseguró que continúa recibiendo regalías por las retransmisiones de 'Full House', décadas después de su estreno

La actriz Candace Cameron Bure, recordada por interpretar a D.J. Tanner en la serie “Full House”, reveló que todavía recibe pagos considerables por las retransmisiones y la distribución del programa, incluso décadas después de que terminó su emisión original.

Durante su participación en el pódcast “McBride Rewind”, la intérprete habló sobre las regalías que continúa obteniendo por la producción y comparó su situación con la de su excompañera Jodie Sweetin, quien recientemente contó que recibió un cheque de apenas un centavo por su participación en la comedia.

Candace Cameron Bure asegura que sigue recibiendo regalías

Al conversar con el conductor Josh McBride, Bure explicó que los pagos por “Full House” siguen llegando de manera periódica, aproximadamente cada tres meses, aunque las cantidades pueden variar.

“Son sustanciales… Creo que es trimestral”, comentó la actriz al describir los ingresos que todavía recibe por la serie. También reconoció que le agrada encontrar esos depósitos: “Siempre estoy feliz cuando abro ese cheque y lo deposito”.

La intérprete mencionó que, después de escuchar las declaraciones de Jodie Sweetin sobre sus reducidos ingresos por la producción, le recomendó revisar la situación con sus representantes o con su banco.

“Ella dijo que ahora no recibe mucho. Y yo le dije: ‘Jodie, tienes que consultar con tu agente o llamar a tu banco’. Porque yo todavía recibo regalías”, relató.

Bure considera que estos pagos están relacionados con la distribución de la serie en plataformas de streaming, entre ellas Hulu y Disney+, aunque no detalló las cantidades que recibe.

¿Por qué las gemelas Olsen no regresaron a ‘Fuller House’?

Durante la misma conversación, la actriz también recordó la ausencia de Mary-Kate y Ashley Olsen en “Fuller House”, la continuación de la comedia que llegó a Netflix y reunió a varios integrantes del elenco original.

Las gemelas interpretaron a Michelle Tanner en “Full House”, pero decidieron no participar en la nueva producción. Para Bure, su decisión fue una decepción, aunque aseguró que no le causó sorpresa.

“Fue una lástima, porque habría sido divertido tener a todos de vuelta. Pero, al mismo tiempo, no fue sorprendente, porque ninguno de nosotros realmente había mantenido una relación cercana con las chicas”, explicó.

La actriz aclaró que la distancia entre ellas no se debió a algún conflicto o problema personal. Consideró que las hermanas Olsen tenían una experiencia distinta de la serie porque comenzaron a trabajar en ella cuando eran muy pequeñas.

“No porque algo haya salido mal o hubiera algún resentimiento. Simplemente creo que eran niñas. Estuvieron grabando desde que tenían nueve meses hasta que cumplieron ocho años. Tienen recuerdos muy diferentes a los nuestros”, señaló.

Bure agregó que, por la diferencia de edad, ella conserva recuerdos más definidos de la convivencia con el elenco y el equipo de producción, mientras que las gemelas probablemente no desarrollaron el mismo vínculo con quienes trabajaban detrás de cámaras.

También recordó que Mary-Kate y Ashley Olsen construyeron una exitosa trayectoria en la industria de la moda y dejaron de dedicarse a la actuación desde hace años, por lo que su regreso al entretenimiento televisivo no era algo que esperara.

De ‘Full House’ a ‘Fuller House’

“Full House” se transmitió durante ocho temporadas, entre 1987 y 1995. La comedia seguía la vida de Danny Tanner y sus tres hijas, D.J., Stephanie y Michelle, quienes crecían con el apoyo de sus familiares y amigos.

En 2016, Netflix estrenó “Fuller House”, una continuación que tuvo cinco temporadas y cerca de 80 episodios. Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin y Andrea Barber estuvieron entre las integrantes del elenco original que retomaron sus personajes.

La nueva producción también contó con la participación de actores como Scott Weinger, Bob Saget, Lori Loughlin, Dave Coulier y John Stamos, además de incorporar a nuevos integrantes al reparto.