Cancelan series de 'Waller' y la precuela de Wonder Woman

DC Studios puso fin al desarrollo de dos de sus proyectos televisivos vinculados con el universo de DC: 'Waller' y 'Paradise Lost'

DC Studios puso fin al desarrollo de dos de sus proyectos televisivos vinculados con el universo de DC: “Waller” y “Paradise Lost”, una producción que habría explorado los antecedentes del mundo de Wonder Woman.

Ambas series se encontraban en distintas etapas de desarrollo, pero finalmente el estudio decidió no continuar con ellas. La decisión también se suma a la cancelación de “Booster Gold”, proyecto que había comenzado a desarrollarse en 2023 como parte del nuevo universo cinematográfico y televisivo impulsado por James Gunn.

¿Qué pasó con 'Waller'?

“Waller” estaba concebida como una producción derivada de Peacemaker y habría tenido como protagonista nuevamente a Viola Davis, quien interpreta a Amanda Waller.

La historia planteaba continuar las aventuras de algunos integrantes del equipo de Suicide Squad bajo las órdenes de Waller. El proyecto tenía como guionistas a Christal Henry y Jeremy Carver, aunque nunca llegó a entrar en producción.

'Paradise Lost' exploraría Themyscira

Por su parte, “Paradise Lost” buscaba presentar una historia ambientada antes de los acontecimientos de Wonder Woman, cinta protagonizada por Gal Gadot.

La serie habría trasladado la acción hasta Themyscira, hogar de las amazonas y lugar de origen de Diana. La trama se enfocaría en la historia de la isla, además de abordar las disputas políticas, tensiones y conflictos entre sus habitantes.

El proyecto pretendía funcionar como un drama centrado en los orígenes de esta sociedad y en los acontecimientos que marcaron su desarrollo antes de la llegada de Diana.

James Gunn mantiene otros proyectos de DC

Desde que James Gunn y Peter Safran asumieron el control de DC Studios, el estudio ha impulsado una nueva etapa con proyectos que buscan establecer una continuidad distinta dentro de la franquicia.

Entre las producciones que continúan en desarrollo se encuentran “Lanterns” y “Mr. Terrific”, además de The Penguin, serie ambientada en el universo de Batman creado por el director Matt Reeves.

Gunn también trabaja en una producción centrada en Jimmy Olsen, personaje interpretado por Skyler Gisondo. La serie tendrá un formato inspirado en los documentales de crímenes reales y su primera temporada estará relacionada con Gorilla Grodd, quien será interpretado por Jimmy Tatro.

Hasta el momento, DC Studios no ha emitido una explicación oficial sobre la cancelación de “Waller” y “Paradise Lost”. Sin embargo, la decisión marca el cierre de dos proyectos que buscaban ampliar en televisión diferentes facetas del universo de DC.