El fallo se dio tras revisar un recurso de amparo por una denuncia de presunta violación presentada por una modelo durante un videoclip.

El actor Vadhir Derbez recibió una resolución favorable luego de que dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaran cancelar la orden de aprehensión que existía en su contra por una denuncia de presunta violación.

La decisión se dio este jueves 26 de noviembre, luego de revisar el recurso relacionado con el amparo que había promovido la defensa del hijo de Eugenio Derbez para evitar su detención.

De acuerdo con la información difundida, los magistrados determinaron dejar sin efectos el mandamiento judicial que había sido solicitado por la Fiscalía de la Ciudad de México, relacionado con la denuncia presentada por una modelo que señaló al actor por presuntos hechos ocurridos durante la grabación de un videoclip.

Alcance del fallo y continuidad de la indagatoria

Sin embargo, esta resolución no significa que Vadhir haya sido declarado inocente ni que el caso esté cerrado. La Fiscalía capitalina conserva la facultad de continuar con las investigaciones y, si reúne nuevos elementos suficientes, podría solicitar otra orden de aprehensión ante un juez.

La dependencia había asegurado anteriormente que contaba con datos de prueba para sustentar la investigación, mientras que Vadhir y su defensa han rechazado los señalamientos y sostenido que existen elementos para demostrar su postura.

Aunque esta decisión representa un avance legal para la defensa del actor, las investigaciones continúan y será la autoridad correspondiente la que determine cómo avanza el caso.