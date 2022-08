Cancelan la película 'Batgirl' a meses de su estreno

Warner Bros. no estrenará la película 'Batgirl' a pesar de que costó 90 millones de dólares

Por: Redacción INFO7

agosto, 03, 2022 12:31

Pese a que el rodaje de la película de "Batgirl" finalizó y su costó fue de más de 90 millones de dólares, Warner Bros. ha decidido no estrenarla.

De manera interna, el estudio propietario de la franquicia DC Comics confirmó que no tiene intención de proyectar el filme en cines y tampoco lo lanzará en su plataforma de "streaming" HBO Max, citando un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery, informa la prensa especializada en Hollywood.

"Batgirl" tenía años dentro de los planes de Warner Bros. y la superheroína era interpretada por Leslie Grace ("In The Heights"), una actriz de origen dominicano.

Junto a Grace, J.K. Simmons encarnaba a Jim Gordon y Michael Keaton repetía su papel como Batman.

Sobre la película, "Batgirl" contaba con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de "Birds of Prey" y "The Flash", mientras que el dúo de "Bad Boys for Life", Adil El Arbi y Bilall Fallah, estaban al frente de la dirección.

La noticia sorprendió a la industria de Hollywood porque se trata de un rodaje con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, que estaba en fase de post-producción y había contado con promoción previa.

En un principio "Batgirl" iba a ser un lanzamiento exclusivo de HBO Max.

Fuentes consultadas por la revista Variety insisten en que la decisión no se tomó por la calidad del filme y tiene que ver con la nueva estrategia tomada por la fusión de los grupos Discovery y WarnerMedia, que da prioridad a los estrenos cinematográficos.

El estudio tiene otra película en la cuerda floja, pues "The Flash" aún no ha fijado su estreno previsto para 2023 por los escándalos de su protagonista, Ezra Miller.

(Con información de EFE)

