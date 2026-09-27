Cancelan de forma definitiva show sinfónico de Mijares

Los organizadores anunciaron la suspensión definitiva del show debido a la falta de condiciones para la seguridad del evento.

El concierto Mijares Sinfónico, previsto para llevarse a cabo el próximo 26 de septiembre de 2026 como parte de los festejos por los 40 años de trayectoria del intérprete y los 10 años de su concepto sinfónico, ha sido cancelado de manera definitiva en la ciudad de Ensenada.

A través de un comunicado oficial, las empresas organizadoras informaron sobre la cancelación del show que previamente ya había sido reprogramado.

Según lo expuesto en la presentación oficial, la decisión se tomó tras realizar las revisiones y gestiones correspondientes, determinando que no existen las condiciones necesarias para garantizar la correcta y segura realización del espectáculo por causas ajenas a las empresas promotoras.

Las compañías expresaron sus disculpas ante los inconvenientes generados a los seguidores del cantante y reiteraron su compromiso de colaborar únicamente en producciones que garanticen los estándares adecuados para el público, los artistas y el equipo técnico.

Proceso de reembolso

Para quienes ya habían adquirido sus entradas, la organización confirmó que el proceso de devolución se gestionará a través de la plataforma adquirida.

Los clientes podrán solicitar el reembolso correspondiente sujetándose a las políticas, procedimientos y tiempos establecidos por la ticketera donde se realizó la compra, mientras que los detalles específicos sobre la devolución serán difundidos progresivamente por los canales oficiales de los organizadores.