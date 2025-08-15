Cancelan concierto de Dancing Queens en Monterrey

El concierto programado para este viernes fue cancelado por causas ajenas a las artistas; quienes compararon boletos en línea o físicos podrán pedir su rembolso

Zignia Live informó mediante un comunicado que el concierto de Dancing Queens, el cual estaba programado para este viernes 15 de agosto de 2025 en Monterrey, fue cancelado por causas ajenas a las artistas y a la promotora.

Además, informaron que los boletos adquiridos por vía web serán reembolsados de forma automática, mientras que quienes compraron boletos físicos en taquilla, outlets u otros medios deberán enviar a partir del 14 de agosto un correo a reembolsos@superboletos.com con identificación oficial y copia de los boletos o códigos digitales, según corresponda.

En este caso, el tiempo de respuesta será de 4 a 7 días hábiles y solo se reembolsarán los conceptos de boleto, seguro y estacionamiento (si fueron adquiridos).

Para más información, invitan a contactarlos a través de WhatsApp al número +52 811 625 1483 o Messenger en M.ME/SUPERBOLETOSMX.