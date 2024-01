Cancela Yeri Mua su presentación con Dani Flow tras polémica

El reggaetonero Dani Flow se encuentra bajo el escrutinio público luego de hacer unas declaraciones insensibles sobre abuso sexual, criticar al movimiento feminista y hacer comentarios ofensivos sobre el abuso infantil.

Tras la polémica, la influencer Yeri Mua, aparentemente ha cancelado sus presentaciones programadas con Dani Flow en su gira "El rey del morbo Tour" en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

Los fans que compraron boletos para los conciertos programados para marzo notaron un cambio en el nombre del evento en Ticketmaster.

Inicialmente, el concierto había sido titulado "Dani Flow invitada especial Yeri Mua", ahora se presenta solo como "Dani Flow".

La Bratz jarocha, Yeri Mua, supuestamente sería la telonera de la gira, pero la modificación en el nombre y la falta de publicidad con la imagen de Yeri han generado especulaciones sobre la cancelación de su participación.

Aunque no hay confirmación oficial de la cancelación, la controversia en torno a Dani Flow ha afectado la relación laboral entre ambos artistas.

Yeri Mua, al ser señalada por trabajar con Dani Flow, emitió un mensaje en el que exigía una disculpa sincera del reggaetonero ante sus declaraciones ofensivas hacia las mujeres.

“Aquí lo dejaré en claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es, ¿por qué me funan a mí?”

Aunque Dani Flow publicó un video disculpándose, pero las críticas no paran, e incluso se especula que la venta de boletos para sus shows se ha estancado.

“El abuso sexual no es broma, me disculpo por haber improvisado rimas tan imprudentes. Ese punch line no me representa como persona. Los niños y niñas del mundo son sagrados, no se tocan y esa es mi posición oficial y final sobre el tema”, declaró Dani Flow.

Algunos fanáticos de Yeri Mua han empezado a revender sus boletos, generando preocupación entre los organizadores del evento.

