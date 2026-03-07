Cancela Pink conciertos en CDMX previstos para abril

Aunque no se ofrecieron más detalles sobre la naturaleza de estas complicaciones, la empresa aseguró que la cancelación responde a factores externos

Los conciertos que la cantante estadounidense Pink tenía programados en la Ciudad de México como parte de su Carnival Tour fueron cancelados, informó la empresa promotora mediante un comunicado oficial.

Los espectáculos estaban previstos para realizarse los días 26 y 27 de abril. La empresa indicó que la cancelación se debe a complicaciones logísticas derivadas de un caso fortuito.

De acuerdo con el comunicado, estas complicaciones son ajenas a la artista, al promotor y al recinto, por lo que se tomó la decisión de suspender definitivamente ambas presentaciones en la capital mexicana.

Promotora confirma cancelación de las dos fechas

Se explicó que los dos conciertos anunciados para la capital del país no podrán realizarse debido a problemas relacionados con la logística del evento.

Aunque no se ofrecieron más detalles sobre la naturaleza de estas complicaciones, la empresa aseguró que la cancelación responde a factores externos que afectan la organización de los espectáculos.

Las presentaciones formaban parte del Carnival Tour, gira con la que la cantante estadounidense tenía previsto regresar a México tras varios años sin presentaciones en el país.

Boletos serán reembolsados a compradores

Tras el anuncio, informaron que los asistentes que adquirieron sus entradas a través de plataformas digitales recibirán un reembolso automático por la compra de los boletos.

En el caso de las personas que compraron sus entradas directamente en taquilla, el proceso para solicitar el reembolso comenzará el 12 de marzo, según detalló la empresa promotora.

La compañía indicó que los compradores deberán seguir los procedimientos establecidos por el sistema de venta para recuperar el monto pagado por los boletos.

Conciertos habían generado alta demanda

La cantante, compositora y ganadora de varios premios internacionales anunció las fechas de su gira en México a mediados de octubre del año pasado.

Inicialmente se programó una sola presentación en la capital mexicana; sin embargo, tras agotarse los boletos en pocas horas, se abrió una segunda fecha para el público.

Pink, de 46 años, es una de las artistas más reconocidas del pop internacional y recientemente fue nominada para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Hasta el momento, la cantante no ha emitido un posicionamiento público sobre la cancelación de los conciertos en México.

Gira continúa con fechas en Estados Unidos

En el sitio oficial de la artista, los enlaces para la compra de boletos de los conciertos en la Ciudad de México ya fueron retirados, confirmando la cancelación de las presentaciones.

En contraste, otras fechas de la gira continúan activas, entre ellas el concierto programado para el 15 de mayo en el Petco Park de San Diego, en Estados Unidos.

La cancelación de espectáculos en México ha ocurrido en medio de un contexto en el que varios conciertos han sido suspendidos en algunas regiones del país en las últimas semanas.