Cancela Camila Fernández show con su papá en Las Vegas

La cantante mexicana canceló de última hora su apertura junto a Alejandro Fernández por retrasos con su visa de trabajo.

La cantante mexicana Camila Fernández canceló de manera de última hora su participación en el concierto que tenía programado ofrecer junto a su padre, Alejandro Fernández, este martes 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, el equipo de trabajo de la intérprete informó que la cancelación responde a causas ajenas a su voluntad, específicamente por un retraso inesperado en el procesamiento y entrega de su permiso de trabajo por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El show formaba parte de los tradicionales festejos patrios que "El Potrillo" encabeza anualmente en el estado de Nevada para conmemorar el aniversario de la Independencia de México. De acuerdo con el reporte institucional, Camila Fernández figuraba como el acto de apertura del espectáculo.

“Una raya más al tigre”

La cantante mexicana Camila Fernández confirmó las fechas oficiales de su esperada gira internacional titulada "Una raya más al tigre", con la cual recorrerá diversos escenarios en México y Estados Unidos acompañada por su mariachi.

El recorrido arrancará formalmente en territorio nacional durante el mes de octubre. La intérprete tapatía iniciará la serie de presentaciones en su ciudad natal, Guadalajara, el próximo 2 de octubre, para posteriormente continuar su itinerario el 9 de octubre en Querétaro y el 10 de octubre en la Ciudad de México.

Para la segunda fase del tour, programada para el mes de diciembre, la artista trasladará su espectáculo a los Estados Unidos con una extensa agenda, empezando con Skokie, Illinois, el 8 de diciembre, Cleveland, Ohio, el 9 de diciembre e Iowa City, Iowa, el 10 de diciembre.

Posteriormente, el espectáculo se trasladará al estado de California para sus fechas finales en Santa Mónica el 12 de diciembre, Stanford el 13 de diciembre, Chico el 17 de diciembre, Modesto el 18 de diciembre y Davis el 19 de diciembre.