Cancela 5 Seconds of Summer su show en Monterrey de última

Los asistentes fueron notificados por los altavoces del recinto cuando ya se encontraban en el interior esperando el show.

La cancelación del concierto de la banda australiana 5 Seconds of Summer en Monterrey generó desconcierto entre miles de asistentes, quienes se enteraron de la suspensión del espectáculo cuando ya se encontraban al interior del recinto.

En un principio, el público asistente atribuyó la demora a un retraso habitual en la producción; sin embargo, tras minutos de espera, la cancelación fue notificada a través del sistema de altavoces del recinto.

Durante el anuncio por megafonía se informó además la logística para la devolución del dinero: las personas que adquirieron sus entradas mediante tarjeta de crédito o débito verán reflejado el reembolso en sus estados de cuenta de forma automática, mientras que los usuarios que compraron sus boletos en físico deberán acudir directamente a las taquillas del inmueble a partir del próximo 23 de septiembre para tramitar la devolución correspondiente.

Horas más tarde, la agrupación informó a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales que no se habían presentado debido a los problemas de salud del baterista Ashton Irwin, donde también se disculparon con sus fans.

Los integrantes de la banda informaron que tomaron la determinación atendiendo las recomendaciones de profesionales médicos, quienes advirtieron que la realización del espectáculo representaba un riesgo severo para la integridad física del músico.

En el escrito, el grupo detalló que el baterista se encuentra bajo atención médica y que, tras antecedentes de una situación similar, el resto de los miembros decidió no arriesgar su estado de salud.