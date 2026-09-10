Camilo dedica nuevo álbum a sus hijas Índigo y Amaranto

El cantante colombiano lanzó ‘Para cuando sean mayores’, un disco de 13 canciones inspirado en su experiencia como padre y sus recuerdos de infancia

Camilo ya le preparó un regalo a sus hijas: su nuevo álbum.

Este miércoles, el cantante colombiano lanzó "Para cuando sean mayores", el cual incluye 13 canciones que nacieron de su experiencia como padre y de su intención de dejar a Índigo y Amaranto una guía para el futuro.

Y aunque pareciera que es un disco infantil, este proyecto es una colección de historias y reflexiones sobre el paso a la adultez, la pérdida de la esencia y la necesidad de reconectar con el mundo interior.

De acuerdo con Camilo, para crear su quinto álbum, el cantante volvió a sus recuerdos de la infancia, en específico al niño de ocho años.

A través del comunicado donde se anuncia el lanzamiento, el colombiano explica que busca enseñarles cosas a sus hijas, las cuales "ya traen por dentro", cosas que él ya tenía claras pero que con el paso del tiempo terminó olvidando.

"Así que hice este álbum para mí, y para cuando ellas lo necesiten. 'Para cuando sean mayores", se lee.

A pesar de que el álbum es para Índigo y Amaranto, ambas también participan en el proyecto, pues sus voces aparecen en los temas "Chiquita" y "La campana", canción en la que se alcanza a escuchar una confesión de Índigo.

"Estoy preocupada porque estoy curiosa de ver qué te pasa a ti cuando estás así, como triste".

Camilo llevará "Para cuando sean mayores" a los escenarios de toda América y comenzará el 9 de octubre en Miami.